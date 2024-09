Concentració contra el tall del Camí del Riu

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un centenar de persones es van concentrar dilluns passat al Camí del Riu per denunciar que fa tres anys que una veïna el talla amb una “barricada” de troncs i un cartell de prohibit el pas per la seua propietat, al tram entre la Mitjana i el molí de Picabaix.

“A més, les males herbes hi han anat creixent i la falta de manteniment és total, les persones amb mobilitat reduïda no hi poden passar”, lamenta David Sancho, que va mobilitzar la resta per les xarxes socials.

Quan la Paeria va obrir el camí el 2021, va dir que el dret de pas estava garantit perquè és una zona de servei del riu. La veïna va recórrer davant de la justícia perquè assegura que aquest tram queda fora d’aquest servei. L’Agència Catalana del Aigua, que ha de vetllar pel dret de pas, afirma que no pot intervenir mentre el cas estigui judicialitzat.