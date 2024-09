“El foc ha de continuar viu”

Les Marxes de Torxes de Lleida, Tàrrega i les Borges van donar ahir a la nit el tret de sortida a les mobilitzacions amb motiu de la Diada i els seus organitzadors van fer una crida a defensar la llengua i la cultura catalana “davant aquells que ens volen imposar la seua”. A Lleida van acudir més de 300 persones i a Tàrrega, un centenar.

Més de 300 persones van participar ahir a la nit en la Marxa de Torxes de Lleida ciutat, que va anar des de l’antic convent del Roser fins a la Seu Vella. Un acte reivindicatiu organitzat per una trentena d’entitats i que va comptar amb un manifest, la lectura del qual va anar a càrrec de l’arxivera i activista Xus Llavero, que va fer una crida a la mobilització per defensar Catalunya, la seua llengua i i la seua cultura. “Aquest no és un any més, el foc ha de seguir viu i encès”, va dir Llavero, que va instar a “defensar la nostra llengua davant dels que volen imposar la seua”.

La marxa va sortir del carrer Cavallers a l’altura del Roser poc després de les vuit amb una gran bandera estelada i al ritme de gralles i tambors que van entonar La presó del rei de França, Bella Ciao o Soc de l’oest. Poc abans d’arribar al Mercat del Pla es van encendre les torxes i d’allà es va seguir fins a una Seu Vella a les fosques, ja que no estava il·luminada, on va tenir lloc la lectura del manifest. “El foc d’avui no pot ser una simple nota folklòrica, aquest foc ens arriba des del 1707 [any en què Lleida va caure en mans de les tropes borbòniques a la Guerra de Successió] i és el que ens ha d’il·luminar el camí que ens volen arrabassar”, va dir Llavero, que va avisar que “el nostre país ens crida a defensar la nostra parla”. L’acte va acabar amb el cant d’Els Segadors i els crits de “visca Catalunya lliure!”.A Tàrrega, un centenar de persones van participar ahir a la nit en la Marxa de Torxes per la Independència, en la que era la tretzena edició. El recorregut, amenitzat pels Grallers de la Barra, va començar a l’Hort del Barceloní i, després de passar per diferents carrers de la ciutat, va acabar amb la lectura del manifest. La mobilització estava organitzada per les entitats Tàrrega per la Independència, Òmnium Segarra-Urgell, El Rostoll i La Soll.

