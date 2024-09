Un de cada quatre joves no estudia després d'acabar l'ESO

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Espanya és l’estat de la Unió Europea on més joves deixen els estudis després d’acabar l’ESO. Així ho apunta l’últim informe de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE), que indica que el 26% dels joves espanyols de 25 a 34 anys no ha cursat Batxillerat o un grau mitjà d’FP. La mitjana de l’OCDE se situa 12 punts percentuals per sota de l’estatal. L’informe també assenyala que la inversió per estudiant a l’Estat és 1.500 euros menor que la mitjana dels països que formen part de l’organització. Per contra, la majoria (52%) dels joves a Espanya tenen estudis universitaris o d’FP superior.L’estudi afirma que el 71% de les persones d’entre 25 i 34 anys que tenen Batxillerat o un grau mitjà d’FP estan ocupades, mentre que la xifra puja fins al 84% en el cas dels graus universitaris. En canvi, baixa fins al 63% per als que només tenen l’ESO.

Malgrat que la taxa d’adults que només han cursat la primera fase de Secundària ha disminuït en més d’una dècada (del 47,1% el 2010 al 35,8%), l’Estat espanyol continua tenint el doble que la mitjana de l’OCDE (19,4%). Tanmateix, l’escolarització de primer cicle Infantil despunta i la de Secundària i la de Batxillerat recuperen posicions, superant mitjanes europees i dels països de l’organització.

L’OCDE també assenyala que el 17,8% dels espanyols d’entre 18 i 24 anys són ni-nis, persones que ni estudien ni treballen. La mitjana de l’OCDE és més de quatre punts inferior i l’Estat també se situa per sobre en el percentatge d’alumnes que repeteixen curs.

El Consell Executiu de la Generalitat va aprovar ahir que Educació iniciï aquesta setmana converses amb l’OCDE per a un acord de col·laboració, amb l’objectiu de millorar les competències dels alumnes catalans. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va allargar la mà a la comunitat educativa per fer-ho “de forma consensuada” i va afirmar que volen “prioritzar” la millora en lectoescriptura, matemàtiques o raonament científic.

Docents “ben pagats” però que treballen més que la mitjana

L’OCDE conclou que els professors espanyols estan “ben pagats” en comparació amb altres països, malgrat que subratlla que els docents de Primària destinen 151 hores anuals més a l’ensenyament que la mitjana de la Unió Europea. A l’Estat s’hi dediquen 854 hores anuals, mentre que la mitjana de la UE és de 703. L’estudi assenyala que, per a tots els nivells educatius, el salari del professorat a l’Estat és superior al mitjà de l’OCDE i de la UE, malgrat que el temps necessari per assolir el salari més alt és, a Espanya, un dels més grans de l’OCDE: 39 anys de professió.