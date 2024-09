Rebenten quinze cotxes en tres dies i d'un s'emporten fins i tot el volant

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de setmana passat es va registrar una nova onada de robatoris a l’interior de vehicles a la ciutat. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van rebre almenys una quinzena de denúncies per part dels afectats per robatoris que es van produir entre divendres i diumenge, segons ha pogut saber aquest diari. Aquests casos se sumen a d’altres que s’han comptabilitzat les últimes setmanes i que generen preocupació en els cossos policials, segons assenyalen fonts solvents.

Els lladres no actuen en una zona concreta sinó a la pràctica totalitat dels barris de la capital del Segrià. Malgrat això, sí que hi ha alguns punts crítics, com els pàrquings que hi ha als Camps Elisis i voltants, per la qual cosa Cappont és un dels barris amb més casos. El motiu és que es tracta d’una zona on no hi ha habitatges, per la qual cosa és més difícil que siguin descoberts. Quant al modus operandi, la majoria dels robatoris es produeixen de nit –per la qual cosa els propietaris no descobreixen que han estat víctimes fins al matí següent– i accedeixen a l’interior forçant portes o trencant les llunes. Sostreuen tots els objectes de valor i el botí és molt divers. Així, entre els últims casos, d’una furgoneta es van emportar eines com trepants i material divers d’obra i fontaneria, valorat en uns 3.500 euros. En un altre van robar maletes i material esportiu i fins i tot en un que hi va haver a la Bordeta l’autor o autors van arrancar el volant del cotxe.Durant les últimes setmanes, tant els Mossos d’Esquadra com la Guàrdia Urbana han detingut diversos presumptes autors dels robatoris.

Un reincident, en llibertat tot i que el fiscal va demanar empresonar-lo

■ La Guàrdia Urbana va detenir l’1 de setembre un home de 40 anys a Cappont acusat de robar en diversos vehicles i que aquest mateixa setmana havia estat arrestat unes altres dos vegades pel mateix motiu. Després de la tercera detenció, la Fiscalia va sol·licitar el seu ingrés preventiu a la presó però el jutge va decretar la posada en llibertat amb càrrecs, segons van informar fonts judicials. Precisament, la setmana passada, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va explicar que la Urbana havia detingut en la segona quinzena d’agost 32 persones, de les quals 23 –un 71,8%– eren reincidents i que només un d’ells –l’autor d’un apunyalament als voltants d’un bar d’Alcalde Porqueres– havia ingressat a la presó. Per això, va demanar la col·laboració de la Justícia per afrontar la problemàtica.