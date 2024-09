La pagesia, pilar de país

La primera manifestació independentista de la Diada a Lleida des del 2016 va congregar 3.000 persones segons la Urbana i 8.000 segons l'organització. Va ser una de les cinc celebrades a Catalunya i va estar centrada al sector agrari, amb un manifest que va reivindicar el paper crucial de la pagesia en defensa de Catalunya i la seua llengua i cultura.

Vuit anys després de l’última gran manifestació a Lleida ciutat, ahir l’independentisme va tornar a exhibir múscul pels carrers de la capital de Ponent i va convocar milers de persones malgrat la pèrdua del Govern i de la majoria absoluta al Parlament i de la divisió entre els partits. Així, la mobilització va congregar tres mil manifestants segons la Guàrdia Urbana, una xifra que l’ANC i les entitats organitzadores van elevar fins a les vuit mil, que a primera hora de la tarda es van concentrar a l’avinguda de Catalunya escortats per un tractor i un grup de motards per desfilar per Balmes, Ricard Viñes i Rovira Roure abillats amb estelades de tot tipus, cartells en defensa de la independència i la pagesia i contra l’Estat, la justícia espanyola i contra alguns partits sobiranistes.

Era una de les cinc manifestacions convocades a tot Catalunya i centrades en diferents àmbits, que a Lleida era el de l’agricultura. El manifest va ser llegit per la pagesa de Juneda Gemma Bertrand i l’historiador i agricultor de Sant Martí de Maldà Miquel Torres. En la proclama, van fer seues les reivindicacions de ramaders i agricultors dels últims mesos i van remarcar que “la pagesia és un dels pilars que han mantingut viva la nostra llengua, els nostres costums i les nostres Diades, i per això hem d’agrair al sector primari del país la preservació de la nostra identitat”. Tant Bertran com Torres van defensar que la independència és la fórmula per tenir preus justos, relleu generacional i frenar la despoblació rural. “Els nostres camps han estat testimonis de nombroses batalles i, en moltes ocasions, els pagesos han pres les armes per defensar la terra i els nostres drets, com va passar a la Guerra dels Segadors”, van apuntar Bertrand i Torres, que d’altra banda van acabar la seua intervenció demanant que “mentre celebrem la nostra identitat i reivindiquem els nostres drets com a poble, no oblidem la importància del sector primari i el paper crucial que juga en el nostre camí cap a la independència. Visca la pagesia, visca la terra i visca Catalunya!”, van concloure.La manifestació es va acabar amb el cant d’Els Segadors per donar pas a diverses actuacions musicals. “No les teníem totes, però la gent ha respost, com sempre”, va dir un dels organitzadors. Per la seua part, la diputada per Lleida de Junts Jeannine Abella va cridar a recuperar “l’esperit de l’1 d’octubre” i a repensar l’estratègia independentista i va criticar el Govern per voler “girar full” en la independència aquesta Diada.