Interior rebaixarà la taxa d'alcohol màxima per a tots els conductors

El ministeri de l’Interior impulsarà una reforma legal per rebaixar la taxa d’alcohol en sang fins a 0,2 grams per litre per a tots els conductors i fins a 0,10 mil·ligrams d’aire exhalat, a l’entendre que “la societat espanyola és madura” per acceptar aquest canvi i reduir encara més la sinistralitat a les carreteres. L’anunci el va fer ahir el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fonts d’Interior van explicar que la intenció és que, assumint la proposta de la Direcció General de Trànsit (DGT), es modifiqui l’article 20 del Reglament General de Circulació. No s’ha pronunciat sobre els conductors professionals, la taxa màxima actual dels quals és de 0,3 g/l en sang (0,15 mg/l en aire exhalat).

En cas d’aprovar-se la mesura, la taxa màxima permesa baixaria de 0,5 grams d’alcohol per litre en sang a 0,2, mentre que d’aire exhalat es rebaixaria de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre a 0,10. Al juny ja es va plantejar la rebaixa, però per a conductors novells i professionals. L’aposta és estendre-la a tots els conductors mitjançant el canvi del reial decret per “millorar la protecció als usuaris vulnerables de la carretera” com motociclistes, ciclistes i vianants. “En més de la meitat dels sinistres apareix alcohol o drogues com a determinant”, va subratllar Marlaska per justificar la mesura. Per aquesta raó, es va mostrar partidari d’“abordar el debat”, que inclou tant la reducció de les taxes d’alcohol com els cursos voluntaris per recuperar punts del carnet. Dins de la Unió Europea, ja hi ha tres països que han fixat la taxa màxima d’alcohol en sang en 0,2 grams per litre: Suècia, Polònia i Estònia, mentre que Eslovàquia, Hongria, la República Txeca i Romania han fixat una taxa 0. A les comarques de Ponent, com ja va publicar SEGRE, els Mossos d’Esquadra van imposar 261 denúncies penals per alcohol i drogues al volant fins al juny i 1.228 més d’administratives.