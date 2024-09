El club on feia d'entrenador el detingut per assetjar a dos menors d'edat diu que no tenia constància de cap cas anterior

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El club on feia d'entrenador el jove detingut per assetjar a dues menors d'edat, el FiF Lleida, ha assegurat mitjançant un comunicat difós a través de les xarxes socials que va seguir en tot moment el protocol de la FCF respecte al personal que tracta amb menors. Assegura que té el certificat negatiu de delictes sexuals del jove, en data a agost del 2024, emès per l'estat espanyol, i que aquest fet els va donar la tranquil·litat de poder contractar una persona sense cap antecedent. És per això que l'entitat desconeixia que l'entrenador ja havia estat detingut l'any 2022 per uns fets similars.

Des del club també destaquen que durant les tres setmanes que l'investigat ha estat entrenant l'equip juvenil no consta que hagi succeït cap fet delictiu relacionat amb els fets dels quals se l'acusa. Així mateix, es posa a disposició de la justícia per aclarir qualsevol fet.

Mossos d’esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Ponent van detenir dijous l'entrenador de futbol base de 22 anys del FiF Lleida que hauria assetjat sexualment dos menors, tal i com va avançar el SEGRE. Segons les dades facilitades pels denunciants, l’investigat demanava fotografies de tipus eròtic i sexual a les seues víctimes mitjançant coaccions. Els Mossos l’han arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual i els investigadors no descarten que hi hagi més víctimes.

Durant el comunicat, el Club també destaca que es posa a disposició de les famílies i de la Justícia per col·laborar en el que sigui necessari.