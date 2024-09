Detenen a un entrenador de futbol base per assetjar sexualment a dos menors a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Mossos d’esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Ponent van detenir dijous un entrenador de futbol base de 22 anys d’un club de la ciutat de Lleida que hauria assetjat sexualment dos menors, un dels quals un nen que havia entrenat. Els fets denunciats per aquest haurien passat quan formava part de la UE Gardeny, malgrat que ara era tècnic del FiF Lleida, segons ha pogut saber aquest diari. Es dona la circumstància que l’investigat ja va ser detingut l’any 2022 per uns fets similars. Els Mossos l’han arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual i els investigadors no descarten que hi hagi més víctimes.

La investigació del cas es va iniciar fa uns dies, quan els Mossos van rebre les denúncies de dos joves, menors d’edat, que eren víctimes d’un assetjament continuat a través de xarxes socials i aplicacions de missatgeria.L’autor era un entrenador de futbol base de la capital del Segrià, que havia tingut com a jugador un d’ells. Segons les dades facilitades pels denunciants, l’investigat demanava fotografies de tipus eròtic i sexual a les seues víctimes mitjançant coaccions. Les primeres indagacions van revelar que hi podria haver altres menors assetjats per la mateixa persona i que fins i tot algun d’ells hauria rebut oferiment de diners a canvi de les imatges sol·licitades.

Agents de la DIC es van fer càrrec de la investigació i, després de recopilar els indicis, dijous van detenir el presumpte autor dels fets. Seguidament es va efectuar una entrada voluntària al seu domicili, on els agents van decomissar el seu ordinador personal a fi de ser analitzat, juntament amb el seu telèfon mòbil, que li va ser intervingut en el moment de la detenció. La investigació segueix oberta i no es descarta que hi hagi noves denúncies durant els propers dies. Està previst que passi avui a disposició judicial al Canyeret.

Un exeducador de Mollerussa va acceptar pena de 130 anys de presó

■ L’Audiència va condemnar el 2020 a 130 anys de presó –la pena més elevada imposada mai a Lleida– un exeducador social de l’ajuntament de Mollerussa per corrupció de menors. Només complirà qunze anys de presó, el màxim que permet la llei. El condemnat va crear perfils falsos a les xarxes, on es va fer passar per una menor per contactar amb nens d’entre 11 i 15 anys, i els oferia fotos a canvi que aquests n’hi enviessin d’altres de caràcter sexual. Van identificar divuit víctimes.