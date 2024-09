L'autor de l'apunyalament de Pardinyes es va atrinxerar a casa

Publicat per A.G.B. Verificat per Creat: Actualitzat:

El detingut dijous per un apunyalament a Pardinyes es va atrinxerar a casa seua i, quan va obrir la porta als agents, els va atacar amb un pal i en va ferir dos. Està previst que l’arrestat, de 65 anys i de nacionalitat espanyola, passi avui a disposició judicial. Està acusat dels delictes de temptativa d’homicidi, odi –va proferir insults contra la religió i la raça de la víctima– i atemptat a l’autoritat.

Quant a la víctima, de 39 anys i de nacionalitat marroquina, que va ser atacada al pit, va patir talls a la mà a l’agafar la fulla del ganivet al ser atacat per l’home, que havia estat altres vegades a l’establiment. La víctima va rebre l’ajuda de diversos veïns, que van ser claus per explicar cap a on havia fugit l’agressor.

Els fets van ocórrer cap a les 17.00 hores a un bar del carrer Tarragona. Quan l’home va entrar-hi i va atacar el seu amo, a qui insultava per la seua raça i la seua religió. L’individu va fugir cap a casa seua, al carrer Anastasi Pinós, on va ser arrestat. No va ser una detenció fàcil, segons van explicar fonts solvents.

L’home es negava a obrir la porta de l’habitatge mentre insultava els urbans. Finalment, la va obrir i es va abalançar sobre els policies amb un pal. Els va donar diversos cops. Un dels urbans va resultar ferit al cap. Després de ser reduït, i davant del seu estat d’exaltació, el van portar a una ambulància, on va continuar insultant els policies i els sanitaris.

La víctima va ser traslladada a l’Arnau de Vilanova per ser atesa. La tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Cristina Morón, va lloar l’actuació de la Urbana. “Els discursos d’odi no han de tenir cabuda a la nostra societat, la diversitat de cultures i religions és riquesa i la convivència i la integració són els valors essencials”, va dir.