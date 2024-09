Crim d'odi frustrat a Lleida: detingut a Pardinyes a l’intentar matar un home per motius islamofòbics

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir ahir a la tarda un home de 65 anys que va apunyalar-ne al pit un altre, de 39, i que hauria actuat per motivacions d’odi religiós en un bar del barri de Pardinyes.

L’individu, de nacionalitat espanyola, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa amb resultat de lesions, un delicte d’odi i un altre d’atemptat contra els agents de l’autoritat. La víctima és de nacionalitat marroquina.

Els fets van succeir a les 17.05 hores, en un bar situat en el número 16 del carrer Tarragona, quan, per causes que s’investiguen, el presumpte agressor va insultar la víctima fent referència a la seua religió (musulmana) i el va agredir amb un ganivet a l’altura del pit dins del local per, posteriorment, fugir del lloc. La víctima va intentar protegir-se de la ganivetada i va resultar ferit també a les mans. Va ser evacuat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Al lloc van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Urbana. Minuts després, els agents van localitzar el presumpte autor dels fets al carrer Anastasi Pinós, a l’altura del número 45. L’individu, que estava molt exaltat, va agredir els agents, que van aconseguir reduir-lo i arrestar-lo. Per aquest motiu, també va ser imputat per un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat.Segons sembla, el presumpte autor pateix algun tipus de patologia. Inicialment, hauria acudit a una barberia amenaçant les persones que hi havia dins i que van haver de tancar-se, segons van informar fonts solvents. Posteriorment, va entrar al bar on va atacar la víctima.

La tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Cristina Morón, va lloar la ràpida actuació de la Guàrdia Urbana i l’eficiència a l’hora de localitzar el presumpte agressor, que va permetre efectuar la detenció de forma immediata. En aquest sentit, la regidora va dir que amb aquests fets es posa en evidència que “els discursos d’odi no han de tenir cabuda en la nostra societat, la diversitat de cultures i religions és riquesa i la convivència i la integració han de ser els valors essencials de la societat lleidatana”.La Guàrdia Urbana seguia ahir a la nit investigant els fets i en les diligències del cas. L’arrestat passarà presumiblement entre avui i demà a disposició davant del jutjat de guàrdia.