Liciten el projecte perquè Cappont no sigui inundable

L’ajuntament va treure ahir a concurs públic el contracte per a la redacció del projecte perquè el barri de Cappont deixi de ser zona inundable, una circumstància que ha bloquejat la construcció de l’institut i altres equipaments. La licitació compta amb un pressupost de 144.956,40 euros, IVA inclòs, i té una durada de vuit mesos perquè l’empresa guanyadora presenti el seu projecte. Les bases del concurs públic indiquen que les firmes interessades han de preveure actuacions per ampliar el petit mur que hi ha ara al camí de Grenyana, altres a les comportes del canal de Seròs i també evitar que pugui entrar una avinguda per la desembocadura de la clamor de les Canals.

Actualment Cappont està considerat per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) com a zona inundable en un període de retorn de 100 anys (probabilitat mitjana) i amb les actuacions que preveu el projecte “s’aconseguiria eliminar la inundació corresponent a l’avinguda de 500 anys de període de retorn del riu Segre” (probabilitat baixa). Les empreses interessades tenen fins al pròxim 1 d’octubre per presentar ofertes.

La licitació d’aquest projecte arriba després que el govern municipal anunciés al febrer que la CHE revisaria la inundabilitat de Cappont perquè passés de tenir un període de retorn de 100 anys a 500, la qual cosa permetria desencallar, entre altres projectes, l’institut del barri, la reforma de l’escola Camps Elisis i la tramitació de l’Àrea Residencial Estratègica. Tanmateix, l’ajuntament va informar el juliol passat que la CHE havia tornat a apujar el risc de retorn i el govern municipal havia demanat explicacions sobre aquest canvi de criteri. En aquest sentit, la Confederació va assenyalar que aquests canvis els va enviar a corporacions locals, diputacions i governs autonòmics responsables perquè poguessin fer al·legacions.

Posteriorment, van afirmar que les resoldrà, després del període d’informació pública de tres mesos. Balaguer ja ha presentat al·legacions (vegeu la pàgina 15).