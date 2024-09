Campanya per promoure una alimentació sana entre la tercera edat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament ha engegat un programa enfocat cap a la tercera edat amb què es busca promoure una alimentació equilibrada, tradicional, sostenible i segura. Es tracta de la campanya Arrels gastronòmiques i envelliment saludable, que impulsa la regidoria de Persones Grans i Salut en col·laboració amb la Fundació Alícia, que té com a meta dotar d’eines les persones grans perquè puguin nodrir-se adequadament sense renunciar a la seua situació de salut (les seues patologies) i econòmica, els seus costums i preferències fomentant la cuina tradicional lleidatana.

La primera fase del projecte es va celebrar entre dimecres i dijous d’aquesta setmana i ha consistit a recopilar el màxim de receptes tradicionals de Lleida. Una iniciativa que s’ha dut a terme al Centre Sènior de Santa Teresina en què van participar diverses persones majors de 65 anys. El següent pas serà adaptar les receptes a les preferències, habilitats i a la salut i economia de cada persona. La Fundació Alícia s’encarregarà d’adaptar alguns d’aquests plats i els presentarà en format receptari, on figurarà la recepta original, a més dels canvis que s’han fet per adaptar-la a diferents situacions personals.En aquest sentit, posteriorment, el 30 d’octubre i el 6 de novembre se celebraran dos tallers de cuina on es mostraran les adaptacions de cada plat en funció de les demandes dels participants. Per altra banda, a més d’adaptar els plats en funció de les necessitats de cada un, el programa té en compte problemàtiques comunes per a la tercera edat a l’hora de nodrir-se, com la disminució de sensació de set i de les seues capacitats motrius i cognitives, així com les dificultats per mastegar.