Adif constata vibracions excessives en punts de l'Horta pel pas dels trens

Les vibracions que genera el pas dels trens d’alta velocitat pel bypass que travessa l’Horta de Lleida són en alguns punts superiors al màxim fixat per la normativa, encara que no a tota la zona. Aquesta és una de les principals conclusions dels mesuraments efectuats per Adif, l’ens públic titular de la línia de ferrocarril, en 17 edificis, els propietaris dels quals havien presentat queixes per les esquerdes que hi han aparegut.

Així mateix, segons la informació que ha pogut obtenir aquest diari, l’estudi indica que no hi ha un paràmetre general per a tot el tram, sinó que en alguns llocs els mesuraments mostren vibracions que estan per sobre dels límits establerts per a entorns amb habitatges mentre que en d’altres estan per sota.Davant d’aquesta situació, Adif ja ha començat a treballar per intentar aconseguir que la línia fèrria absorbeixi més energia i disminueixi així les tremolors que el pas dels trens genera a terra. Es tracta de la substitució de les plaques de seient ferroviari en un total de sis quilòmetres de la via, entre el 434 i el 440. Aquestes plaques es troben entre el raïl, la seua subjecció i la travessa i, entre altres funcions, faciliten elasticitat a la infraestructura perquè absorbeixi energia. Aquesta actuació es va iniciar el mes de juliol passat i, una vegada que estigui acabada, els tècnics tornaran a mesurar les vibracions per comprovar quin ha estat el seu efecte real.Sigui quin sigui aquest, Adif té previst efectuar a partir del mes d’octubre l’esmolada dels carrils d’aquest tram, una operació que forma part de la campanya anual de manteniment de tota la xarxa fèrria d’alta velocitat per garantir que no hi ha cap element que perjudiqui un òptim rodolament en el contacte entre les rodes dels combois amb el raïl. Estarà llest al novembre, i llavors farà una tercera tanda de mesuraments de les vibracions en els punts on va portar a terme els anteriors. El resultat d’aquest estudi serà el que definirà si amb les actuacions fetes s’ha aconseguit que les vibracions estiguin per sota del màxim legal al llarg de tot el bypass per l’Horta o bé són insuficients i en cal executar d’altres, per a la qual cosa seria necessari fer un estudi per decidir quines són les que cal aplicar.A més, al marge d’aquesta qüestió, Adif ja té en marxa la redacció del projecte per reparar les pantalles de protecció acústica existents en alguns trams de bypass per esmorteir el soroll dels trens, ja que el pas del temps –van ser instal·lades fa ja més de vint anys– les ha deteriorat.

Els afectats per les esquerdes presentaran una reclamació

Els propietaris de cases i altres edificis amb esquerdes, que les atribueixen a les vibracions que causen els trens d’alta velocitat, han creat una plataforma que compta amb més de 200 membres i presentaran una relació patrimonial a Adif per aquests danys. Els veïns afirmen que els problemes van començar principalment a partir del novembre del 2022, quan van entrar en servei els trens de la companyia Iryo. A més, el fet que els combois d’Iryo i els d’Ouigo (aquests des del maig del 2021) s’hagin sumat als AVE de Renfe han fet que els trens que circulen pel bypass –que no paren a Lleida– hagin passat d’una vintena a més de 60 al dia.