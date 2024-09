L’Ajuntament de Lleida recorda que "mai" demana per telèfon ni WhatsApp números de targetes de crèdit o dades bancàries

Publicat per Redacció

Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Lleida recorda a tota la ciutadania que mai demana per telèfon ni WhatsApp els números de targetes de crèdit ni tampoc cap tipus de dades bancàries, després de detectar dos intents de frau relacionats amb el pagament dels impostos municipals.

Per aquest motiu, la Paeria ha iniciat una campanya informativa amb l’objectiu de prevenir estafes telefòniques, que es difondrà a les pantalles de l’Oficina de Gestió i Atenció Tributària, a la pàgina web de l’Oficina Virtual Tributària i a la web oficial de l’Ajuntament de Lleida, a més a més dels diversos perfils de xarxes socials. També es farà una especial èmfasi en informar sobre aquests intents d’estafa les persones grans de la ciutat.

El modus operandi d’un dels intents d’estafa que ha estat detectat per la Paeria s’ha produït a través d’una trucada telefònica amb número ocult, on s’han fet passar per treballadors municipals i han reclamat el cobrament de rebuts retornats com l’IBI i la taxa d’escombraries. En aquest cas, els presumptes estafadors van demanar el número de targeta de crèdit per poder fer el cobrament de l’impost i evitar, d’aquesta manera, que es cobrés amb recàrrec.

L'altre intent d’estafa detectat ha estat via missatge de WhatsApp. En aquest cas, es va enviar un missatge a un ciutadà identificant-se com l’Ajuntament i li van fer arribar un número IBAN per fer una transferència bancària i poder fer el pagament de tributs retornats. Els missatges enviats contenen algunes errades ortogràfiques i estan escrits en castellà.

Totes les persones que tinguin dubtes sobre el pagament dels tributs municipals i/o hagin detectat una presumpta estafa, poden contactar amb l’Ajuntament de Lleida a través del telèfon 973 700 420 o anar presencialment a l’Oficina de Gestió i Atenció Tributària (OGAT), ubicada a l’Avinguda de Blondel, 16 de Lleida.

Si heu estat víctimes d'una estafa o teniu dubtes o sospites sobre una trucada o un missatge, recordeu que també podeu adreçar-vos a la Guàrdia Urbana de Lleida o als Mossos d'Esquadra.

Recomanacions per prevenir estafes

L’Ajuntament de Lleida recomana ser crítics amb tot allò que rebem. És, de fet, la millor manera per evitar caure en estafes a través de missatges de text, trucades o correus electrònics.

Fixar-se en els detalls del missatge és clau. Per exemple, fixar-nos en l’ortografia, en el remitent dels missatges o la urgència de les gestions poden ser pistes que ens alertin que estem davant un frau. Finalment, és molt important no obrir mai els enllaços en cas de dubte i no donar cap tipus de dada bancària.

Una altra manera de descobrir si qui hi ha al darrera del missatge que hem rebut és algú legítim és trucar a l’administració o empresa que, en teoria, s’està posant en contacte amb nosaltres. És a dir, buscar el telèfon pel nostre compte, sense fer cas de les dades de contacte que ens han fet arribar i trucar-hi per comprovar si, realment, estan intentant parlar amb nosaltres.