Arranca el procés per aprovar un pla de millora de la convivència

La Paeria va començar ahir el procés participatiu per a l’elaboració del Pacte per a la Convivència i el Civisme amb una sessió a la Llotja a la qual van assistir més de 350 representants de la societat civil. Una jornada en la qual hi va haver ponències i taules redones sobre la necessitat d’avançar cap a una millor convivència en una societat cada vegada més plural i diversa, i que servirà per establir un marc interdepartamental que faciliti la cura de l’espai públic i promogui les relacions personals basades en el respecte cap al diferent.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va ser l’encarregat d’inaugurar la sessió d’ahir i va qualificar de “repte gegantí” l’elaboració del Pacte per al Civisme i la Convivència. “Ara captarem idees i informació per ordenar el quadern de ruta que serà aquest pacte, que impulsem per fer una ciutat exemplar en la qual tingui cabuda tothom”, va dir Larrosa. Va afegir que dos dels eixos que contemplarà l’acord serà definir el rol que cada ciutadà, entitat, col·legi professional o institució ha de jugar en matèria de formació, sensibilització i educació ciutadana, mentre que l’altre element clau “és com eduquem, com compartim els valors que volem com a societat i quins són”.Pel que fa a la jornada d’ahir, una de les intervencions més destacades va ser la del catedràtic en Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Madrid, Carlos Giménez, que va remarcar que el civisme és clau per a la condició humana “perquè som animals socials, influeix directament en la nostra qualitat de vida, la seua absència cada vegada té conseqüències més perilloses i és necessari davant el creixement exponencial de l’individualisme”. També va defensar l’empadronament com una eina per millorar la coordinació, seguretat i planificació social i va demanar ser contundent amb els extrems. “No tot és respectable, la tolerància requereix la intolerància, cal ser intolerant amb el masclisme, el feixisme o les falòrnies per ser tolerant i respectuós”, va assegurar el catedràtic.Per la seua part, el Comú de Lleida va criticar que les accions del govern municipal “van en línia contrària” al que es va comentar en la jornada d’ahir.

Larrosa, sobre la pintada: “Els enxamparem, sabem on viuen”

“Estem a sobre d’aquests presumptes delinqüents, sabem on viuen i què fan, només falten proves perquè el jutge prengui les decisions oportunes”, així de contundent es va mostrar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, quan li van preguntar per les pintades que dilluns van aparèixer a la plaça Josep Solans, al Centre Històric, amb amenaces de mort a “xivatos”, i els veïns assenyalen com a autors traficants de droga. “Serem contundents”, va dir Larrosa, que va afegir que “qui genera una activitat presumptament il·lícita i tensions en un barri no té cabuda a la ciutat. Amenaces com aquesta no són acceptables, els enxamparem”, va concloure l’alcalde.