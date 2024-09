Arrestat 25 vegades en només tres mesos a Lleida per robar en vehicles

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van arrestar dilluns a la nit un home de 32 anys acusat de robar en un cotxe i que en els últims tres mesos acumula unes altres 24 detencions per fets similars. Els fets van tenir lloc a les 22.00 hores quan els Mossos van ser alertats que un individu estava forçant un vehicle estacionat al carrer Camp de Mart. Immediatament, una patrulla del Grup de Delinqüència es va desplaçar fins al lloc i al carrer Veguer Carcassona va localitzar un home que coincidia amb la descripció del presumpte lladre. El sospitós era conegut pels agents, atès el nombrós historial delictiu que acumulava. L’individu va ser arrestat com a presumpte autor del robatori. Es dona la circumstància que en els últims tres mesos ha estat investigat per uns altres 24 robatoris.