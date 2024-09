Menció per a la docent de la UdL Ana María Romero

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha concedit una menció, en el marc dels premis Vicens Vives, a Ana María Romero Burillo, professora de la facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida. Destaca “la seua llarga i brillant trajectòria com a docent, investigadora i directora del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones durant més de 10 anys i la seua perseverança en transmetre a l’alumnat una mirada sensible sobre el sexe i el gènere”.

D’altra banda, la UdL va donar ahir la benvinguda als 240 alumnes de 30 països que acull en el primer quadrimestre i el Consell de l’Estudiantat ha organitzat per a demà una festa per a alumnes al campus de Cappont, que inclou un mercat de productes i serveis impulsats per dones.