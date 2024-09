Incendi de vegetació al barri de la Mariola de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers van extingir ahir un incendi que va afectar una superfície d’aproximadament 1.500 metres quadrats de vegetació i canyars en un camp proper a l’estadi de futbol de la UE Gardeny.

El foc, que es va propagar amb rapidesa a causa de la presència de material combustible com canyes seques, va generar preocupació entre els veïns i transeünts de la zona, que van alertar immediatament els serveis d’emergència.

L’avís de l’incendi va ser rebut pel cos de Bombers a les 20:21 hores, moment en el qual es va mobilitzar un equip especialitzat per fer front a la situació. En qüestió de minuts, els efectius van arribar al lloc i van desplegar els seus recursos per controlar les flames, que amenaçaven d’estendre’s a àrees properes.

Gràcies a la ràpida actuació dels Bombers, el foc va ser controlat i completament extingit al voltant de les 22:00 hores, evitant danys majors en l’entorn o possibles perills per a les instal·lacions esportives i habitatges pròxims.

Les causes de l’incendi encara estan sent investigades, encara que no es descarta que les altes temperatures o la sequedat del terreny poguessin haver influït en la seua ràpida propagació. No es van registrar ferits ni danys materials significatius més enllà de la vegetació afectada.