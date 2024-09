L’Ajuntament de Lleida busca 10 voluntaris per desplaçar-se un mes per la ciutat sense cotxe privat

La Paeria de Lleida va presentar ahir la prova pilot anomenada “Un mes sense el teu cotxe”, amb l’objectiu de promoure alternatives de transport sostenible i reduir la dependència del vehicle privat a la ciutat. Aquesta iniciativa, que té com a protagonistes a 10 voluntaris seleccionats, consisteix que durant un mes complet, aquests participants hauran de prescindir del seu cotxe particular i utilitzar únicament mitjans de transport alternatius per desplaçar-se per la ciutat, com anar a peu, utilitzar la bicicleta o fer ús del transport públic.

A fi de facilitar l’experiència i assegurar que els voluntaris comptin amb tot el necessari per afrontar aquest repte, el consistori ha dissenyat un kit de mobilitat que serà entregat a cadascun dels participants. Aquest paquet inclou un bo gratuït per utilitzar els busos interurbans de la ciutat, una bicicleta elèctrica equipada amb casc i cadena de seguretat, una motxilla funcional per al dia a dia, una botella reutilitzable per fomentar el consum responsable i la hidratació sostenible, així com un rellotge comptapassos que permetrà als participants monitorar la seua activitat física diària.

A més, el kit també conté un pla detallat de la ciutat i del Metrominut, un mapa que indica el temps estimat que es tarda a recórrer a peu les distàncies entre diferents punts de Lleida, una eina útil per planificar rutes més eficients i saludables.

Els ciutadans interessats en formar part d’aquesta interessant iniciativa tenen l’oportunitat d’inscriure’s fins al 20 d’octubre. Per fer-ho, han d’omplir un formulari que està disponible tant a la pàgina web de l’Ajuntament de Lleida com a la secció corresponent a l’àrea de mobilitat. Entre els requisits per participar, és necessari ser major d’edat, residir a la ciutat de Lleida, tenir amb un carnet de conduir vàlid i, a més, justificar que el cotxe privat és el seu mitjà de transport habitual. Això garanteix que els seleccionats realment experimentin l’impacte de canviar la seua rutina de mobilitat.

El principal objectiu d’aquesta prova pilot és observar com els ciutadans poden adaptar-se a noves formes de desplaçament, que no només són més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, sinó que també contribueixen a millorar la qualitat de vida, reduint la contaminació i el trànsit a la ciutat. Així mateix, el programa busca generar consciència sobre els avantatges del transport alternatiu, proporcionant als participants una experiència directa que podria influir en un canvi d’hàbits a llarg termini, fins i tot una vegada finalitzat el mes de la prova.

D’altra banda, la Paeria de Lleida espera obtenir dades valuoses d’aquesta experiència, que podrien ser utilitzades per a futures polítiques de mobilitat a la ciutat. Si aquesta prova pilot té èxit, podria ampliar-se a més ciutadans o implementar-se com un programa permanent que incentivi la mobilitat sostenible.