Baralla amb una pistola de fogueig i dos trets a l'aire als voltants d'un institut a Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen un aldarull que hi va haver dijous a la Bordeta quan diverses persones es van barallar i dos dels implicats van exhibir una pistola de fogueig amb què van fer dos trets a l’aire, segons ha pogut saber aquest diari de fonts solvents. L’incident es va produir al voltant de les 14.30 hores als voltants de l’institut Maria Rúbies, al carrer Boqué, i va coincidir amb la sortida dels alumnes del centre educatiu, la qual cosa va generar alarma.

Aquesta situació va provocar que els Mossos d’Esquadra acudissin ahir a la zona per evitar nous incidents i poder localitzar els autors. D’aquesta forma, diverses patrulles uniformades dels Mossos d’Esquadra es van desplegar als voltants de l’institut entre les 14.00 i les 15.00 hores per garantir la seguretat, coincidint amb la sortida dels estudiants. Un portaveu policial va afirmar que el dispositiu era per a “tasques d’assessorament”.Fins al moment no ha transcendit detencions ni denunciats. En tot cas, es tracta d’una situació que va generar preocupació a nivell policial, especialment per l’exhibició i l’ús de la pistola de fogueig. Així mateix, no ha transcendit si els implicats en la baralla tindrien algun tipus de vinculació amb el centre educatiu.

Val a recordar que la Guàrdia Urbana va decomissar el passat 10 de setembre una pistola de balins a un home que va ser arrestat per tràfic de drogues, com va avançar aquest diari. Va tenir lloc durant un control a la partida Femosa en el marc de l’operatiu de vigilància per evitar robatoris i altres delictes a l’Horta. A l’escorcollar el vehicle, van trobar una bossa amb 1,6 quilos de marihuana, una pistola d’aire comprimit i diversos balins. Per la tinença de l’arma, que va ser requisada, va ser denunciat administrativament.