Deu anys d'un dia de pànic a Lleida per l'apunyalador neonazi

Lleida va viure just avui fa deu anys una situació de pànic que encara es conserva en la retina de molts ciutadans. Un individu va sembrar el caos a l’apunyalar cinc persones en diferents carrers i fugir. Aquella nit, la ciutat va viure sota un toc de queda autoimposat davant del temor de nous atacs. No va ser fins 27 hores després quan una patrulla de la Guàrdia Urbana va detenir el presumpte autor, un estudiant de Medicina de la Universitat de Lleida de 21 anys i d’ideologia neonazi –posant fi així a rumors i teories d’un atac gihadista–. Alejandro Ruiz Vidal, de Logronyo, va ser condemnat a 33 anys d’internament en un penal psiquiàtric.

Què va passar exactament dilluns a la tarda dia 22 de setembre del 2014? El jove va sembrar el pànic en tot just 20 minuts, entre les 17.15 hores i les 17.35, en un periple que va començar al passeig de Ronda, a l’altura de Rovira Roure –on vivia en un pis de lloguer i al qual va calar foc–, i va acabar al Parc de les Vies. En aquest recorregut, Ruiz va apunyalar una dona de 40 anys d’origen algerià i quatre homes: un espanyol de 40 anys, un ciutadà xinès de 37, un peruà de 26 i un pakistanès de 60. És a dir, quatre de les cinc persones eren d’origen estranger. El primer atac va ocórrer davant d’una farmàcia a Ronda. Les altres víctimes van ser apunyalades a la plaça del Treball, a Príncep de Viana i al Parc de les Vies. No hi va haver cap atac més perquè a l’última víctima, el ciutadà pakistanès de 60 anys, se li va quedar clavat el ganivet a l’esquena. Va fugir a Balaguer i l’endemà va tornar en un taxi. Va ser arrestat a escassos metres del seu domicili.

L’apunyalador neonazi va ser detingut 27 hores després. - SEGRE

L’Audiència de Lleida el va condemnar a 33 anys d’internament en un penal psiquiàtric per cinc delictes d’assassinat en grau de temptativa i un d’incendi. Ruiz Vidal es va deslliurar d’aquesta forma de 48 anys de reclusió (la Fiscalia en demanava 81) perquè el tribunal va aplicar l’eximent incomplet d’alienació mental. El tribunal va determinar que va actuar amb traïdoria, sense que les víctimes poguessin defensar-se i que ho va fer armat amb un ganivet, afectant zones amb òrgans vitals. De fet, Aurang Zeb va patir una discapacitat del 49% perquè la punyalada a l’esquena li va afectar la medul·la i li van atorgar la incapacitat total.

El seu advocat, Enric Rubio, explica que “lamentablement el meu client va morir el 2022. Va poder viatjar al seu país i veure la seua família”. El lletrat recorda que l’autor “va ser condemnat a satisfer indemnitzacions per les lesions i danys i perjudicis, però no ha abonat gairebé res argumentant insolvència i manca de recursos”. El tribunal va fixar indemnitzacions que sumaven gairebé 300.000 euros dels 194.000 eren per a Aurang Zeb, que ara hauran de ser abonats als seus familiars. “Continuem lluitant perquè indemnitzi les víctimes”, afirma Enric Rubio. L’Audiència de Lleida ha denegat en dos ocasions, l’any 2022 i l’any 2023, que el condemnat –que el 2017 va ser traslladat a la presó de Zuera, a Saragossa– la possibilitat de sortir de la presó per seguir el tractament psiquiàtric fora. Xavier Prats, lletrat d’altres víctimes, insisteix que “ha d’estar privat de llibertat per tot el dany que va causar”.