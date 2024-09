El repunt de l'activitat fa que el Col·legi d'Arquitectes dobli les altes

El repunt de l’activitat en el sector de la construcció i la posada en marxa de diversos projectes a la província ha provocat un repunt en el nombre d’arquitectes col·legiats. La mostra més evident és que el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya a Lleida (COAC), que divendres va celebrar la seua trobada anual al Museu Morera, va donar la benvinguda a 14 nous col·legiats, el doble dels que acostuma a ser habitual. “Normalment teníem unes 6-7 altes anuals, però aquest any són 14 i més de la meitat són dones i creiem que això es deu a un repunt de l’activitat, perquè ara tenim feina de forma sostinguda i estable”, va assenyalar el president del COAC Lleida, Lluís de la Fuente, que va reconèixer que, després d’uns anys difícils per al ram per les crisis econòmiques i en el sector de la construcció, està remuntant l’activitat.

En la trobada anual del COAC també es va homenatjar els 5 col·legiats que complien 50 anys de professió i els 7 que en porten 25 anys exercint, i també es va fer balanç sobre els principals reptes del sector a Lleida. “A nivell d’activitat hi ha molt desequilibri territorial, ja que tret de Lleida ciutat i el Pirineu a la resta de la província hi ha pocs projectes en marxa i, d’altra banda, hem d’avançar més en la rehabilitació d’habitatges”, va dir De la Fuente, que va afegir que “no és necessari construir més pisos, sinó adaptar i recuperar l’habitabilitat dels que ja tenim fets”.