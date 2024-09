Arxivada una causa contra catorze acusats de 'Boreas' per prescripció

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència Nacional ha arxivat per prescripció una de les separades del cas Boreas sobre presumpta corrupció a la diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. En aquesta peça, en la qual investigava una suposada relació amb la trama del 3%, hi havia 14 persones investigades, entre ells els empresaris i germans del Pla d’Urgell Esteve i Gonçal Niubó Mir, Josep Antoni Rosell (director d’Infraestructures de la Generalitat entre 2011 i 2015), Enrique Regaño (encarregat de les adjudicacions a la diputació de Lleida quan Joan Reñé n’era president) i Lluís Quer Cumsillé (que va ser president d’Infraestructures). Altres imputats eren C.L.C., E.N.A., F.J.M.S., M.L.R., M.T.V., M.A.N.E., M.M.P.P., N.C.A.A. i J.R.M.A. Són onze homes i tres dones.

La Sala Penal de l’Audiència Nacional ha ratificat en una interlocutòria el sobreseïment provisional i l’arxivament de les actuacions que va decretar el jutjat Central d’Instrucció 5. En aquesta resolució, es va acordar el sobreseïment “al considerar el magistrat jutge d’instrucció que no resulta degudament justificada la perpetració de cap delicte i que, a partir del 26 de maig del 2024, no és possible acordar noves diligències, ja que en aquesta data va expirar el termini màxim d’un any d’instrucció establert a l’art. 324.1 de la llei processal penal sense que s’hagués acordat cap pròrroga”. Davant d’aquesta resolució, el Ministeri Públic va recórrer assenalant que no havia expirat el termini màxim de la instrucció. L’Audiència Nacional desestima en aquest sentit el motiu d’impugnació al considerar que sí que havia prescrit.Fins ara només se sap que una de les peces separades arribarà a judici. La Fiscalia sol·licita 12 anys de presó per a un excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, per manipular suposadament adjudicacions. Està acusat de prevaricar en relació amb suposades irregularitats en contractes d’obra pública.

El 2 d’octubre es compleixen sis anys de l’escorcoll a la Diputació

■ El 2 d’octubre es compliran sis anys de l’escorcoll a la Diputació i de la detenció del llavors president, Joan Reñé, i una vintena de persones més. El jutjat d’Instrucció 1 de Lleida ha dictat diverses pròrrogues d’una causa amb 46 volums i 12.000 folis i en la qual hi ha uns 40 investigats. L’escorcoll es va practicar arran d’una investigació iniciada el 2014 per una denúncia davant de la Fiscalia per suposats pagaments de comissions a exresponsables de la Diputació a canvi d’adjudicacions quan la presidia Reñé, al qual li va costar el càrrec. Reñé ha negat el cobrament de comissions i va dir que les seues actuacions van ser avalades pels tècnics i els funcionaris. La pràctica totalitat d’imputats han negat les irregularitats suposadament detectades pels Mossos i la Fiscalia.