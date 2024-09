Fins a 13 armes blanques decomissades a Lleida el cap de setmana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant el cap de setmana passat, la Guàrdia Urbana de Lleida va decomissar un total de 13 armes blanques en diversos punts de la ciutat. Concretament, es van imposar sis denúncies per infraccions a la plaça del Dipòsit, dos al carrer Boters i una als carrers Veguer de Carcassona, Pius XII, partida Balàfia, Prat de la Riba i rambla Ferran.

Amb motiu de l'Obert del Centre Històric, que es va celebrar aquest cap de setmana, la Paeria de Lleida va anunciar un extens dispositiu de seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Una cinquantena d'efectius de la Guàrdia Urbana van realitzar controls en els principals punts neuràlgics de la festa, posant especial èmfasi en la detecció d'armes blanques mitjançant l'ús de detectors de metalls. L'alcalde Fèlix Larrosa va presidir la reunió de coordinació del dispositiu.

Els agents que van participar en el dispositiu van escorcollar aquelles persones que aixecaven sospites, i hi van haver decomissos d'armes com navalles, ganivets, tornavisos i tenalles amb la punta esmolada, aixecant les corresponents actes de denúncia.

Augment de la intervenció d'armes blanques

Segons dades dels Mossos d'Esquadra, entre gener i agost d'aquest any s'han intervingut 240 armes blanques a la demarcació de Lleida, el que equival a una al dia. D'aquestes, 195 van ser a la Regió Policial Ponent i 45 a la de l'Alt Pirineu i Aran. Aquesta xifra representa el 3,8% de les 6.252 navalles i ganivets requisats a tot Catalunya, una tendència que ha anat en augment els últims anys. Per exemple, el 2020 es van intervenir 3.831 armes blanques.

Què diu la normativa sobre navalles i armes blanques?

El Reglament d'Armes estableix clarament la legislació que regula l'ús de navalles a Espanya. Segons aquesta normativa, es consideren legals totes les navalles no automàtiques, d'un sol tall i amb fulles que no superin els 11 centímetres de longitud, com les navalles de supervivència, suïsses, multiusos, Albainox, Opinel i tàctiques.

No obstant això, portar aquestes navalles està restringit en certs espais públics, encara que la seva tinença sigui legal. L'article 146 del Reglament d'Armes prohibeix portar armes blanques, incloses navalles, fora del domicili, lloc de treball o per a activitats esportives, i fer-ho en llocs de reunió o esbarjo podria comportar sancions si no es justifica la seva necessitat.

Sancions per infraccions

En cas de portar navalles prohibides o d'excedir les regulacions, les sancions poden variar des de multes lleus de fins 300,52 euros per infraccions menors, fins a 30.050,61 euros per infraccions greus, com portar una arma blanca en llocs públics o d'esbarjo. Cal recordar que les navalles amb fulles majors a 11 centímetres només es permeten amb finalitats de col·leccionisme o decoració dins del domicili.