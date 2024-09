Primer pas per tornar a cobrir la pista de la Bordeta

L’ajuntament de Lleida ha reprès el projecte per cobrir la pista poliesportiva de la Bordeta després que la carpa que s’hi va instal·lar el 2018 es col·lapsés al cap de poques setmanes a causa d’un temporal. El passat 31 de juliol, el govern municipal va notificar a l’empresa Iaso, que va fer el projecte inicial, que disposava de quatre setmanes per presentar-ne un de nou tenint en compte les valoracions econòmiques que va fer el cap de servei de Serveis Urbans.

Al seu torn, li resta 4.991,25 euros del pressupost estimat, com a sanció, i l’adverteix que si passat aquest període no ha presentat el seu nou projecte “es procedirà a la resolució del contracte i a realitzar subsidiàriament la redacció del projecte de referència per part de l’ajuntament” i “amb l’obligació per part del contractista d’abonar a l’ajuntament una indemnització igual al preu pactat amb la pèrdua de la garantia”.

El 2021 l’ajuntament va portar als tribunals les dos empreses que es van encarregar d’instal·lar la coberta i els va reclamar més de 50.000 euros al considerar-les responsables del seu col·lapse, però el jutge només va responsabilitzar-ne Iaso, al ser la que va redactar el projecte.

La presidenta veïnal reclama més presència policial i neteja

La presidenta veïnal de la Bordeta, Mari Carme Guerrero, reclama més presència policial després que divendres passat diverses persones es van barallar i dos de les implicades van exhibir una pistola de fogueig amb què van fer dos trets a l’aire als voltants de l’institut Maria Rúbies. “Més que presència policial, necessitem que els agents patrullin a peu pel barri, que es facin veure”, va dir Guerrero, que també va denunciar la brutícia als carrers, la presència de rates i que molts fanals del barri “tenen llums fosos”.