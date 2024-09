L’ajuntament de Lleida tramita projectes de 6 empreses que volen implantar-se a la ciutat

L’oficina d’atracció d’inversions Invest in Lleida & Talent tramita actualment sis projectes empresarials que volen implantar-se a la ciutat, del sector logístic i agroalimentari (un d’ells de la indústria càrnia). L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha presentat aquesta oficina en la Fira de Sant Miquel, acompanyat de la regidora de Promoció Econòmica, Pilar Bosch, i de la portaveu municipal de Junts, Violant Cervera, ja que la posada en marxa d’aquest organisme forma parteix del pacte de pressupostos entre PSC i Junts. L’objectiu d’Invest in Lleida és acompanyar a empreses i agilitzar al màxim els tràmits burocràtics per atreure inversions a la capital i generar ocupació.

Larrosa ha recordat que la seu física de l’oficina serà a l’edifici del Casino, al carrer Major, i ha anunciat també que estan treballant en un ordenança que establirà els criteris que han de complir els projectes empresarials per ser considerats "d’interès local" i poder accedir així a una tramitació burocràtica "exprés". Els criteris tindran en compte qüestions com la generació d’ocupació, la inversió i el seu impacte a la ciutat.

Larrosa ha assenyalat, a més, que a través d’aquesta oficina esperen també formar part de la governança de la gestió del futur polígon de Torreblanca i de l’aeroport d’Alguaire.