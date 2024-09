Feijóo espera canvis a la PAC perquè "sigui millor que l'anterior" amb la nova majoria del PP a la Comissió Europea

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, espera canvis en la Política Agrària Comuna (PAC) perquè "sigui millor que l'anterior" amb la nova majoria del PP a la Comissió Europea. Així ho ha explicat en una atenció als mitjans de comunicació on no s'han admès preguntes per part dels periodistes en el marc de la 70a edició de la Fira de Sant Miquel de Lleida i el 39è Saló Eurofruit. El líder popular considera que cal una política mediambiental "respectuosa" amb els agricultors i ramaders i espera que la "ideologia mediambiental" de l'anterior legislatura "vagi modulant". En aquest sentit, ha dit que és necessari "gastar més en infraestructures hidràuliques i menys en burocràcia".