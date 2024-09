Planas "subratlla" a Lleida la voluntat del govern espanyol d'avançar en la modernització del canal d'Urgell

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha "subratllat la voluntat" de l'executiu espanyol amb el nou Govern d'avançar en el projecte de modernització del canal d'Urgell. Tot i que no ha especificat una data, ha dit que en un "futur pròxim" caldrà establir un grup de treball, o un altre mecanisme similar, amb un "cronograma precís" format per ambdues administracions i els regants per tirar endavant aquest projecte que, segons ha assegurat, "no només és un desig, sinó una necessitat des del punt de vista productiu". Planas ho ha dit en una visita a la Fira de Sant Miquel de Lleida després de mantenir la primera reunió de treball conjunta amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.

A la reunió, Ordeig i el seu homònim espanyol han parlat de les inversions en modernització de regadius que el govern de l'Estat porta a terme a Catalunya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Es tracta d'inversions per valor de més de 140 milions d'euros amb un total de 8 actuacions, de les quals 6 es porten a terme a la demarcació de Lleida amb un pressupost conjunt de 105 milions d'euros.

A més, Planas ha reiterat a Ordeig el compromís del Govern per donar suport al sector ramader en matèria de salut animal amb més d'un milió en ajuts a Catalunya per abordar malalties com la llengua blava o la tuberculosis bovina, entre altres. D'aquests diners, prop de la meitat, 513.685 euros, es destinen a finançar al 50% la vacuna de la llengua blava.

Altres temes que també han tractat han estat la necessitat d'abordar el relleu generacional al camp, fer que els sector sigui més atractiu i viable econòmicament, a més de qüestions al voltant de la Política agrària comuna (PAC) i la defensa de la Llei de la cadena alimentària.