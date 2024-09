Macrocontrol de mossos al Barri Antic per requisar armes blanques

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van desplegar conjuntament ahir a la nit un macrocrontol per detectar armes blanques. Va tenir lloc al Barri Antic amb motiu dels actes de les Festes de la Tardor. És el primer que porten a terme els Mossos –se’n van fer d’altres a Catalunya– després que el dijous de la setmana passada la conselleria d’Interior anunciés el Pla Estratègic del Departament per un espai públic lliure d’armes, que substitueix el Pla Daga.

El cap de la regió policial de Ponent, el comissari Josep Maria Estela, va assegurar que “volem frenar la presència d’armes blanques a la via pública. Tolerància zero, per aquesta raó controlarem més”. Només la primera hora, als voltants de la plaça del Dipòsit havien aixecat cinc actes i requisat navalles i altres objectes com tornavisos. En el dispositiu van participar 35 agents dels Mossos i 16 de la Urbana. Val a recordar que la Policia Local va fer la setmana passada diversos dispositius a la zona en el marc de l’Obert Centre Històric i hi va haver 13 persones denunciades.

El pla preveu sancions més dures. Així, en el cas que es tingui una arma blanca sense justificació, les conseqüències seran “infraccions administratives o penals”, amb multes de 600 a 30.000 euros. Les de més quantia seran per a casos greus o de reincidents. Es faran controls aleatoris en zones de lleure, transport públic o a prop d’escoles amb identificació i registres. Els Mossos han requisat 240 armes blanques entre els mesos de gener i agost d’aquest any a la demarcació. És a dir, una al dia.