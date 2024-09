Unió de Pagesos adverteix que la campanya de fruita d'aquest any només garantirà cobrir despeses de producció

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos ha advertit avui, a la roda de premsa a Lleida, en el marc de la Fira de Sant Miquel, Jaume Gardeñes, responsable de Fruita Dolça, que la campanya de fruita dolça d’aquest any només permetrà cobrir els costos de producció. Les pedregades i la manca d’aigua, especialment a la Plana de Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, han agreujat la situació després de dos anys de sequera. El Departament d’Agricultura destinarà 800 euros per hectàrea als productors més afectats, però el sindicat reclama ampliar l'ajuda a altres zones amb restriccions.

Els productors de pera patiran especialment, amb pèrdues de 7.205 euros per hectàrea de mitjana i 56 milions a tot Catalunya, a causa de la sequera i les gelades extremes que n'ha rebaixat els quilos a la meitat.

En fruita de pinyol, excepte en algunes zones concretes, els arbres han tingut una bona floració, i en poma, s’espera que la collita sigui similar a la mitjana dels darrers cinc anys. Tot i així, hi ha hagut danys puntuals per pedregades que han afectat directament la producció, a zones de la Noguera, les Garrigues, el Pla d'Urgell i a zona mitjana del sud del Segrià. Per aquest motiu, Unió de Pagesos ha reclamat una adequació dels mòduls d’ajut i una major subvenció dels ajuts a la instal·lació de sistemes de protecció, com les xarxes antipedra.

Unió de Pagesos també ha alertat de la manca d’eines fitosanitàries a causa de la retirada de productes autoritzats a la Unió Europea i a Espanya, la qual cosa està incrementant les pèrdues al camp i dificultant el control de plagues com la mosca de la fruita o malalties com el foc bacterià. El sindicat reclama que no es continuï reduint el nombre de fitosanitaris fins que no hi hagi alternatives viables, així com una millora en el procés de registre d’aquests productes.

Pel que fa als preus, el sindicat ha assenyalat que la collita de préssec i nectarina s’ha vist afectada per un encavalcament de collites entre diferents zones productores de l’Estat, que ha impedit que els preus remuntessin fins a mitjans de juliol. En poma i pera, la poca producció a nivell europeu ofereix perspectives positives de cara als preus, però els alts costos de producció continuen sent una preocupació per al sector.

Finalment, el sindicat també ha denunciat la manca de mà d’obra al camp i ha demanat al Govern espanyol que faciliti la contractació de treballadors immigrants ja presents al país. A més, ha criticat les males pràctiques d’algunes grans superfícies, que comercialitzen fruita d’origen estranger com si fos catalana, afectant negativament els productors locals.