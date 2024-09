Un incendi calcina un cotxe i en danya quatre més a la Mariola

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un incendi que es va iniciar en una illa de contenidors va calcinar ahir a la matinada un cotxe i va causar danys en quatre més a la Mariola. Els serveis d’emergència van rebre a les 4.14 hores l’avís d’un foc de contenidors al carrer de la Mercè, a l’altura del CAP Primer de Maig. Al lloc van acudir una dotació dels Bombers de la Generalitat i patrulles de la Guàrdia Urbana.

L’incendi va arrasar una illa formada per quatre contenidors i es va propagar en un turisme que estava estacionat. Uns altres quatre vehicles van resultar danyats per la temperatura. La Guàrdia Urbana es va fer càrrec de la investigació i no es descarta que es tracti d’un foc intencionat.