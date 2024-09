Malestar als instituts perquè encara no saben els detalls de la nova selectivitat

Directors i docents d’instituts expressen la seua preocupació i malestar perquè encara no els han informat dels detalls de com serà la nova selectivitat, que serà de caràcter més competencial i que està previst aplicar ja el juny del 2025. Afirmen que han començat les classes sense disposar de models de les noves proves, de manera que no coneixen el tipus de preguntes que inclouran, per exemple, i reclamen tenir informació com més aviat millor per poder preparar els estudiants de segon de Batxillerat de forma adequat. Els mateixos alumnes també es mostren inquiets per aquesta qüestió, ja que s’hi juguen bona part del seu futur acadèmic.

El director d’un institut de Lleida va recordar que un reial decret del 2022 ja va anunciar canvis en les proves d’accés a la universitat i va lamentar que encara no s’hagin detallat. Va criticar la “falta de planificació” i va dir que fins a finals d’octubre o el novembre no tindran reunions per disposar d’informació més concreta. De fet, considera que els models d’examen que els enviïn ara no s’haurien d’aplicar fins al juny del 2026. “Hem de preparar els alumnes per a aquest tipus de proves i els professors hem de saber com seran”, va incidir.Un altre director va criticar que “a hores d’ara no se’ns hagi comunicat la informació específica” i una altra va recalcar que esperen rebre-la aviat “perquè hem començat el curs amb molt poca informació”. Un altre va apuntar que “no tenim bons resultats acadèmics, ni tampoc el marc d’actuació per poder fer-ho millor”.

Per la seua part, la consellera d’Universitats, Núria Montserrat, va garantir divendres que estan treballant “per arribar a bon port” amb la nova selectivitat i va afirmar que ja estan mantenint trobades amb professors de Batxillerat. “Ningú ha de patir per aquests canvis”, va remarcar. Així mateix, les universitats confien que els alumnes de segon de Batxillerat coneguin abans de Nadal els nous models d’examen. La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles es reunirà previsiblement la propera setmana per ratificar la proposta que ha estat consensuada aquests últims dies pels vicerectors de les universitats en col·laboració amb els coordinadors d’aquesta prova de les autonomies. En principi, hi haurà un mínim del vint per cent de preguntes amb un caràcter competencial i una optativitat encara més limitada.

Està previst un sol model d’exercici per a cada matèria

Segons les primeres informacions que han anat transcendint, la nova selectivitat contempla un únic model d’exercici per a cada matèria, encara que permetrà elegir entre diverses preguntes o tasques. Els exercicis de cada matèria, en aquest sentit, estaran estructurats en diferents apartats per avaluar competències. Fonts del ministeri d’Educació posen com a exemple que per respondre a l’assignatura de matemàtiques es podria posar un text que comportés preguntes vinculades a aquesta matèria, a fi d’avaluar la competència.Els exercicis es contextualitzaran en entorns artístics, científics, humanístics i tecnològics, malgrat que preferentment en entorns pròxims a la vida de l’alumnat. Els estudiants s’examinaran de castellà, llengua estrangera, català (a Catalunya), la matèria específica obligatòria de la modalitat cursada i d’Història d’Espanya o de la Filosofia.