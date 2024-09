Caos a l'Estació de Renfe de Lleida

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Enèsima jornada caòtica a l'estació de tren de Lleida. Per error, s'ha posat a la venda els bitllets per a l'Avant de Lleida que havia de doblar els trens a primera hora del matí, segons va avançar SEGRE la setmana passada.

No obstant, aquest servei no entrarà en funcionament fins dimarts, 1 d'octubre, de manera que els passatgers que havien comprat els bitllets per a aquest tren avui han hagut de viatjar drets fins a Tarragona o tornar-se'n cap a casa.

Passatgers que han hagut de circular drets a l'Avant des de Lleida fins a Tarragona.

El director de Rodalies, Antonio Carmona, en declaracions a RAC 1, ha explicat que han estat uns trenta passatgers els que han hagut de viatjar drets fins a Tarragona, on s'ha pogut resoldre la situació.

Renfe va anunciar la setmana passada que ampliaria els serveis d'Avant des de Lleida després de les queixes d'usuaris que, tal i com va publicar SEGRE, denuncien que a causa de l’alta demanda gairebé no hi ha bitllets per anar a la capital catalana a les set del matí fins d’aquí a un mes.