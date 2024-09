Renfe doblarà el tren Avant de les 7.05 hores cap a Barcelona a partir de dimarts vinent

Renfe habilitarà a partir de dimarts vinent un Avant més de Lleida a Barcelona a les 7.05 del matí per solucionar així els problemes que hi ha per aconseguir un bitllet a primera hora després que usuaris d’aquest servei denunciessin que era gairebé impossible aconseguir una plaça a un mes vista. Ho va avançar SEGRE i ho va confirmar el director de Rodalies, Antonio Carmona, en una entrevista a Els Matins de TV3, en la qual va anunciar que “a partir de l’1 d’octubre duplicarem la freqüència dels Avant de Lleida a Barcelona a les 7.05 hores”. Renfe va confirmar que els bitllets es posaran a la venda avui mateix. Segons van informar des de la companyia, el tren Avant de les 7.05 hores té una capacitat de 236 places i a partir del dia 1 aquest servei el cobriran dos combois enganxats, per la qual cosa des de dimarts fins a 472 persones podran viatjar a Barcelona a primera hora.

A més d’aquest reforç del servei matinal, Carmona també va informar que preveuen ampliar les places dels Avant que van de Barcelona a Lleida a primera hora de la tarda. La diferència amb el matí és que, en comptes d’haver-hi un tren fix més, oferiran més o menys places en funció de la demanda que registrin cada dia feiner. La falta d’oferta per anar de Lleida a Barcelona, especialment a primera hora del matí i del trajecte de tornada a la tarda, és una de les principals queixes dels lleidatans que utilitzen habitualment aquest servei. De fet, la setmana passada aquest diari va poder comprovar que fins al 20 d’octubre només hi havia places disponibles per anar a l’Avant de les 7.05 hores quatre dies.

Alguns usuaris van assegurar que hi havia gent que comprava abonaments més cars perquè permeten comprar bitllets amb més previsió per així assegurar-se la plaça. Paral·lelament, Carmona va dir que l’índex de puntualitat de Rodalies ronda el 90% i va afirmar que “la perspectiva és boníssima” per la millora en el servei que creu que comportaran les obres i inversions previstes. També espera que el centenar de trens comprats el 2019 per a Rodalies “comencin a arribar” el 2025 i va demanar millorar la vigilància de les vies per reduir els actes vandàlics. Va afegir que la creació d’una empresa mixta per traspassar Rodalies a la Generalitat “no va tard”.

“Donen resposta a la queixa més greu que teníem”

La plataforma d’usuaris Avant Lleida-Barcelona, una agrupació de viatgers habituals d’aquest servei que es va crear fa anys per reclamar més places i freqüències entre la capital i la capital catalana, va celebrar ahir l’anunci de Renfe que doblarà els trens de primera hora, ja que “dona resposta a la queixa més greu, la que més ens afectava i la que portàvem més anys arrossegant”. Així ho va assegurar Mar Tapia, portaveu de la plataforma, que va assenyalar que “la situació no podia seguir així, ni per als usuaris freqüents ni per als eventuals”, i també va agrair la pressió que usuaris, entitats, sindicats i institucions lleidatanes han fet els últims anys per aconseguir aquest increment de freqüències. No obstant, Tapia va recordar que tenen altres demandes, com per exemple sinergiar places d’AVE (vendre-les al preu de les d’Avant), reduir la impuntualitat dels trens i solucionar l’excessiva vibració d’alguns combois. “El resum seria que estem molt contents, però som cautelosos”, va concloure.Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, es va congratular de l’anunci de Renfe i va agrair el treball de l’anterior Govern d’ERC per haver aconseguit aquesta millora.