Detingut un menor a l'escapar-se amb un cotxe a Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir la matinada d’ahir un nen de 14 anys que va ser sorprès conduint un cotxe, va fugir i va acabar bolcant en una rotonda de la carretera N-240 a la sortida de la capital del Segrià en direcció a Alpicat. Va ser arrestat com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat en el trànsit, per conducció temerària i per faltar-li el carnet, i un delicte d’atemptat contra l’autoritat. El menor havia agafat el cotxe del seu pare.Els fets van passar al voltant de les 4.00 hores quan la Policia Local va ser alertada d’un vehicle que circulava a gran velocitat per passeig de Ronda.

Poc després va ser localitzat al carrer Riu Éssera, iniciant-se una persecució per altres carrers i cap a Rovira Roure. Patrulles de la Urbana i els Mossos d’Esquadra van haver d’esquivar-lo. El vehicle fugit va acabar accidentant-se contra la rotonda de l’N-240, a l’altura de l’església de Montserrat, bolcant sobre el parc infantil d’un restaurant obert 24 hores. Els agents van comprovar que el conductor era un nen, que es va mostrar molt alterat i va clavar una puntada de peu a un policia. El van traslladar a l’Arnau de Vilanova perquè fos examinat i van procedir a la seua detenció com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat en el trànsit, per conducció temerària i per faltar-li el carnet, i un delicte d’atemptat contra l’autoritat. Val a recordar que la responsabilitat penal comença als 14 anys. Els menors de 14 anys són inimputables (l’any passat hi va haver 92 diligències) i l’any passat, a Lleida, van augmentar els adolescents acusats de conducció sense carnet, amb 21 casos, pels 14 el 2022. D’altra banda, la Urbana va denunciar penalment ahir a la matinada un conductor que va triplicar la taxa d’alcohol després de bolcar el seu vehicle a l’avinguda Indústria, al polígon El Segre. El conductor es va amagar però va ser descobert pels agents gràcies a un vigilant.