Onze detinguts i 18 imputats per la xarxa que cometia robatoris agrícoles

L’equip Roca de la Guàrdia Civil de Fraga i la Guàrdia Urbana de Lleida havien detingut fins ahir onze persones i n’havien imputat 18 més com a suposats membres de la xarxa criminal especialitzada en robatoris agrícoles i que va ser desarticulada dimecres a la capital del Segrià, com va avançar aquest diari en l’edició digital. La xarxa es dedicava suposadament a cometre robatoris a l’Horta, altres localitats de Ponent i la Franja per revendre’ls a d’altres països. Hi ha almenys 30 casos. Pel que sembla, omplien contenidors marítims amb els objectes robats (motors, motocultors, bateries, plaques solars, generadors i eines, entre altres) per traslladar-los a països per posar-los a la venda. Un d’aquests contenidors va ser interceptat diumenge passat a la ciutat, la qual cosa podria haver precipitat l’operació policial.

De fet, els investigadors van continuar ahir els escorcolls, el principal dels quals en una finca amb trasters situada a la carretera LP-9221 cap a Torre-serona, entre els barris de Pardinyes, Secà i Llívia. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, es va mostrar ahir “eufòric” pels resultats d’una investigació “que es va iniciar fa set mesos. No podeu imaginar el que s’ha trobat, hi ha magatzems sencers amb l’espoli de cases de Lleida i de la Franja. És una operació a escala internacional perquè els objectes robats s’envien a països tercers”.

El primer edil va reiterar que “són desenes de casos. La quantitat de material recuperat és enorme”. En la batuda de dimecres van participar un total de 68 agents dels dos cossos, entre els quals de l’equip Roca de la Guàrdia Civil de Fraga –especialitzat en la investigació de robatoris agrícoles– i de la Unitat Polivalent Operativa (UPO) de la Urbana, entre altres unitats. També es van decomissar diversos vehicles i es va escorcollar un habitatge a Doctor Combelles. Els arrestats han de passar entre avui i demà a disposició.