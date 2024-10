Envien a presó un dels detinguts per la xarxa que cometia robatoris agrícoles

Publicat per A.G.B. Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres dels 11 detinguts per la suposada xarxa criminal desarticulada a Lleida per cometre robatoris agrícoles van passar ahir a disposició davant del jutjat d’Instrucció 4 de Lleida. El jutge va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per a un d’ells després que ho sol·licités la Fiscalia. Els altres dos van quedar en llibertat amb càrrecs. Es preveu que en les pròximes hores passin la resta d’arrestats. Val a destacar que l’operatiu de l’equip Roca de la Guàrdia Civil de Fraga i la Guàrdia Urbana de Lleida es va saldar amb onze persones arrestades i 18 més d’imputades com a suposats membres de la xarxa criminal especialitzada en robatoris agrícoles. La xarxa es dedicava suposadament a cometre robatoris a l’Horta, altres localitats de Ponent i La Franja per revendre el botí en altres països. Hi ha almenys 30 casos tot i que fonts properes al cas apunten que la xifra serà molt més gran. Pel que sembla, omplien contenidors marítims amb els objectes robats (motors, motocultors, bateries, plaques solars, generadors i eines, entre altres) per traslladar-los a països per revendre-ho. Un d’aquests contenidors va ser interceptat diumenge passat, la qual cosa podria haver precipitat l’operació. L’escorcoll més gran es va fer en una finca amb trasters.