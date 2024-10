Lleida té 79 cicles d'FP amb vacants després de 3 tandes de matriculació i 66 estan plens

Un total de 515 alumnes s’han matriculat en cicles de Formació Professional (FP) a la demarcació de Lleida en el procés extraordinari de setembre, dels quals 442 al pla (178 en grau mitjà i 264 en superior) i 73 a l’Alt Pirineu i Aran (42 i 31, respectivament). No obstant, malgrat tres tandes de matriculació i tres setmanes després de l’inici del curs, a Lleida encara queden 48 cicles mitjans i 31 de superiors amb vacants, mentre que uns altres 26 i 30, respectivament, estan plens, segons ha pogut saber aquest diari. El 12 de setembre, el dia que va començar el curs, Educació va publicar que hi havia 1.943 places lliures als centres de la província, de manera que ara en quedarien prop de 1.400.

Dels cicles mitjans, els que tenen més vacants són un de producció agropecuària, un altre de jardineria i floristeria, un de serveis de restauració, un altre de gestió administrativa i un de pedra natural. I dels superiors, tenen més places disponibles un de direcció en serveis de restauració, un altre d’educació infantil, un d’administració i finances, un altre de projectes i obra civil i un de manteniment d’instal·lacions tèrmiques i fluids.

A tall d’exemple, a l’Escola del Treball hi ha vacants en els cicles de disseny i mobles; química i salut ambiental; i educació i control ambiental. En canvi, es van omplir ràpid els de gestió administrativa, activitats comercials, instal·lacions elèctriques, administració i finances, automatització i robòtica, màrqueting i publicitat i comerç internacional.

Pel que fa a l’institut Torre Vicens, on més places queden és en perruqueria i estètica integral. La seua directora va explicar que ahir van trucar a les persones inscrites inicialment en aquests cicles, i en altres amb vacants, per comunicar-los que encara poden matricular-s’hi. Al Guindàvols queden dinou places al cicle superior de manteniment, deu al de mecànica i vuit al de patronatge, i estan plens el de moda i els cicles mitjans. Al Joan Oró hi ha vacants en els cicles de condicionament físic (6 al mitjà i 2 al superior) i al Ronda, als de mediació comunicativa, animació sociocultural i turística i promoció d’igualtat de gènere.

A tot Catalunya s’hi matriculen 8.189 estudiants i 2.183 hi renuncien

En el conjunt de Catalunya, Educació ha matriculat un total de 8.189 alumnes en cicles d’FP en aquest procés extraordinari, 3.893 en grau mitjà i 4.296 en els superiors. Havia assignat 10.372 estudiants al setembre, de manera que un total de 2.183 han renunciat a matricular-s’hi ara, malgrat que havien sol·licitat plaça. Encara queden 11.325 vacants, que segueixen a disposició de l’alumnat, que pot acudir directament als centres a matricular-se, si compleixen els requisits. Un dels motius que explica el volum de vacants és que molts estudiants només sol·liciten estudis d’una família molt sol·licitada.

Al llarg de l’estiu, 17.867 alumnes van renunciar a matricular-se malgrat obtenir plaça. Una vegada acabat tot el procés, s’han registrat 61.573 matriculacions: 36.801 en la primera tanda, 16.583 en la segona i 8.189 en l’extraordinària. El departament treballa per enfocar millor l’oferta el curs vinent, juntament amb l’Agència de Formació i Qualificació Professional i els departaments d’Empresa i Agricultura, perquè tota la preinscripció sigui al juliol.