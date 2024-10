Investiguen una agressió a un home amb una botella trencada a plaça Europa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van obrir ahir una investigació per provar de localitzar l’autor o autors d’una agressió amb una botella trencada a la plaça Europa. Segons van informar fonts policials, l’avís es va rebre cap a les sis del matí que s’havia produït una baralla i que una persona havia resultat ferida. Pel que sembla, havia rebut un cop amb una botella trencada i va ser evacuada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Després de conèixer els fets, es va obrir una investigació per localitzar els autors.

L’agost passat, un home va patir un tall lleu a un braç després de ser atacat amb una botella trencada en un bar del carrer Boters. La víctima va ser evacuada al CUAP de Prat de la Riba per rebre assistència sanitària i no hi va haver detencions. D’altra banda, a finals de juny, el responsable d’un bar del carrer Alcalde Costa va resultar ferit de gravetat després que una dona l’agredís al coll amb una botella que havia trencat prèviament. Pel que sembla, l’agressió es va produir després que la víctima es negués a servir-li una consumició. El ferit va haver de ser intervingut d’urgència. I al maig, els Mossos van detenir un home de 34 anys per atacar un jove amb una botella trencada en una discoteca del carrer Alcalde Porqueres.