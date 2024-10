Indemnitzen un lleidatà per haver de pledejar el plus de maternitat

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Jutjat Social 1 de Lleida ha condemnat l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a indemnitzar un jubilat lleidatà amb 1.800 euros a l’obligar-lo a acudir als tribunals per aconseguir el complement de maternitat a què tenia dret. Seria la primera sentència d’aquestes característiques que es dicta a Catalunya, segons va destacar l’advocat del demandant, Daniel Fernández Esteban. Segons la sentència, el sol·licitant es va jubilar el 2017 i el 2023 va sol·licitar a l’INSS percebre el complement de maternitat al ser pare de dos fills. Tanmateix, la Seguretat Social l’hi va denegar a l’assenyalar que la sol·licitud d’aquest dret havia prescrit. El jubilat va tornar a reclamar i se li va tornar a denegar. En aquell moment, a començaments del 2024 va presentar una demanda judicial i, quatre mesos abans que se celebrés el judici per aquest cas, l’INSS va revisar d’ofici el seu expedient i va acabar reconeixent-lo el complement de maternitat. Tanmateix, el jubilat va tirar endavant amb la demanda per reclamar una indemnització per danys i perjudicis, com havia fixat el Tribunal Suprem en una sentència el novembre passat, en la qual va establir jurisprudència al reconèixer una indemnització de 1.800 euros per danys i perjudicis al ser denegat un complement que finalment sí que és reconegut pels tribunals.

Segons la sentència del tribunal lleidatà, el demandant va arribar a reclamar el plus de maternitat per la via administrativa en dos ocasions i, al ser-li rebutjat al·legant una prescripció que el Suprem també havia anul·lat en aquests casos, “es va veure obligat a interposar una demanda”. D’aquesta forma, els jubilats que han hagut de recórrer a la via judicial perquè se’ls reconegui el seu dret al plus de maternitat a les seues pensions podrien reclamar una indemnització si hi ha discriminació. Segons la sentència, és “notori l’impacte moral” ja que el demandant es va veure “compel·lit a exercitar el seu dret davant dels tribunals”.

Augmenten un 73% els jubilats que accedeixen al complement

■ Encara que només representen el 10,7% del total de beneficiaris, els homes que han pogut accedir a aquest complement en la seua jubilació han augmentat un 73% l’últim any en el conjunt de l’Estat. En el cas de les dones, les perceptores han augmentat un 43%. Per províncies, no està disgregada la informació per gènere. Segons les dades a 1 de setembre del 2024 del ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, 8.143 persones cobraven el plus per bretxa de gènere a Lleida, un 42,8% més respecte al mateix període de l’any passat. En els últims mesos, els tribunals, tant els Jutjats Socials de Lledia com el TJSC, han dictat diverses sentències que reconeixien el dret de pensionistes lleidatans a percebre aquest complement. La quantia mitjana és de 67 euros.