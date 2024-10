Més de 1.100 accidents causats per animals en vuit mesos a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els accidents causats per fauna salvatge, la majoria senglars i cabirols, és un dels principals problemes de sinistralitat i ja suposen més de quatre de cada deu sinistres registrats a les carreteres lleidatanes. Una xifra que, any rere any, va a l’alça. Segons les últimes dades facilitades a aquest diari pel Servei Català de Trànsit, entre gener i agost d’aquest any s’han registrat 1.120 d’aquests accidents en zona urbana i interurbana a la demarcació de Lleida. Això suposa un augment del 6% respecte al mateix període de l’any passat. Malgrat que la majoria se salden sense víctimes, 39 persones van resultar ferides a causa d’accidents per irrupció d’animals a la carretera en aquests vuit mesos. En un cas, les lesions van ser de gravetat.

Concretament, segons les dades de Trànsit, entre gener i agost hi va haver 22 accidents per animals amb víctimes, cap de mortal, només dos menys que l’any passat, a pesar que ha augmentat el nombre de ferits, dels 31 de l’any passat als 39 d’aquest. Així mateix, en els vuit primers mesos del 2023 no hi va haver cap ferit greu per aquest causa. A més, en el mateix període hi va haver 1.098 sinistres per irrupció de fauna que no van causar ferits davant dels 1.031 de l’any passat. Si s’analitza per mesos, el març va ser el que va registrar més ferits per aquesta causa, amb 11, mentre que l’abril hi va haver més sinistres, amb un total de 183.En el cas de les comarques del pla de Lleida, l’any passat els senglars van provocar 621 accidents a Ponent i els cabirols, 225, segons les xifres dels Mossos d’Esquadra. En aquest últim cas, si es compara amb les xifres del 2019, abans de la pandèmia, els provocats per aquests animals pràcticament s’han duplicat. “És un animal que salta, absolutament imprevisible, i han pujat els accidents”, alertaven des de la unitat de Trànsit. A Ponent, superaven el 41% del total d’accidents, arribant fins al 60% en comarques com la Noguera.

A Ponent, els accidents per irrupció de cabirols s’han duplicat respecte a abans de la pandèmia

Els Rurals preveuen que augmentin a la tardor a l’espera de mesures

■ El cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, va assenyalar ahir en declaracions a Catalunya Ràdio que es preveu que els accidents causats per la irrupció d’animals, sobretot senglars, augmentin de cara a aquesta tardor, mentre que l’alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, va demanar a la Generalitat “una actuació clara i decidida” per reduir aquests sinistres. A començaments de l’any passat els Rurals, en col·laboració amb els Mossos, van proposar mesures en vuit punts crítics de cinc carreteres que incloïen la senyalització lluminosa, tancaments perimetrals, gàbies trampa o dispositius dissuasius acústics i olfactius. A la C-14 i a l’N-260 s’han instal·lat aquestes senyalitzacions lluminoses, segons van informar els Mossos del Pirineu a començaments d’aquest any.