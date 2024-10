Crítiques veïnals per la pujada "brusca" de la taxa de les escombraries a Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els líders veïnals dels barris perifèrics de Lleida han expressat el seu malestar davant l'anunci de l'Ajuntament sobre l'increment de la taxa de les escombraries a partir de l'any vinent. En uns 300 carrers, principalment als barris dels Mangraners, Llívia, el Secà, així com en algunes zones del Barri Antic, la Mariola i les parts més antigues de la Bordeta i Balàfia, el rebut es triplicarà respecte a l'import actual.

Pilar Sánchez, presidenta de la junta dels Mangraners, considera que aquest augment s'hauria d'haver aplicat "de forma gradual" per evitar el "desconcert" entre els veïns quan rebin la nova factura. Per exemple, al carrer Sevilla dels Mangraners, els residents passaran de pagar 25 euros anuals a un mínim de 94 euros, depenent de la mida dels seus habitatges.

Nora Ribau, presidenta de l'associació de veïns de Llívia, coincideix amb Sánchez i qualifica l'increment de "barbaritat" i "brusc". Per la seva part, José Carreiro, president de la junta veïnal del Secà de Sant Pere, lamenta la manca d'informació per part de l'ajuntament cap als ciutadans afectats.

Compliment de la normativa europea

La Paeria ha justificat aquesta pujada de la taxa de les escombraries per la necessitat de complir amb la normativa europea, que obliga a sufragar íntegrament la recollida amb el recaptat per la taxa municipal. A més, el govern municipal ha presentat una proposta d'actualització de la resta d'ordenances fiscals per a l'any vinent, aconseguint un acord amb Junts per garantir-ne l'aprovació.

Preocupació per la justícia de la mesura

Toni Baró, president de la Federació d'Associacions de Veïns (FAV), ha anunciat que es reunirà amb la junta la setmana vinent per estudiar i valorar els canvis en la taxa de les escombraries. Malgrat veure un bon tracte per a l'Horta, Baró expressa dubtes sobre si la mesura és justa per als barris amb les rendes més baixes.

Reconversió de places d'aparcament

Paral·lelament, la Paeria ha anunciat la reconversió de 336 places de pàrquing de zona blava (rotació normal) en zona verda (baixa rotació), a les quals se sumaran 361 places que fins ara eren gratuïtes, ubicades principalment al barri de Joc de la Bola. L'associació de veïns d'aquest barri lamenta la "repercussió econòmica important" que patiran i espera que "la pujada de la pressió fiscal suposi un augment de la inversió en un barri on gairebé no hi ha equipaments públics".

Antoni Vila, president de l'associació, critica que s'hagin assabentat d'aquestes noves zones verdes "per la premsa", malgrat tenir una comunicació fluida amb la Paeria. Vila entén la necessitat de rotació de vehicles per als comerços, però recorda que els clients poden aparcar al pàrquing del Camp d'Esports.

La pujada "brusca" de la taxa de les escombraries a Lleida, que es triplicarà en uns 300 carrers dels barris més perifèrics i antics, ha generat un notable malestar entre els líders veïnals. Aquests consideren que l'increment s'hauria d'haver aplicat de forma gradual per evitar el desconcert entre els residents quan rebin les noves factures.

La Paeria justifica la mesura per la necessitat de complir amb la normativa europea, que obliga a sufragar íntegrament la recollida amb el recaptat per la taxa municipal. Paral·lelament, l'ajuntament ha anunciat la reconversió de places d'aparcament de zona blava a zona verda, afectant especialment el barri de Joc de la Bola, on els veïns esperen que la pujada de la pressió fiscal es tradueixi en una major inversió en equipaments públics.

Aquesta situació s'emmarca en un context de modificacions de les ordenances fiscals municipals, que requeriran l'aprovació del ple de l'ajuntament. Caldrà estar atents a les properes reaccions veïnals i a les possibles negociacions entre els diferents grups polítics per arribar a un consens sobre aquestes mesures que afecten directament la butxaca dels ciutadans.