Els nous busos elèctrics de Lleida, aturats fins que hi hagi carregadors

Els 5 autobusos elèctrics que recentment ha adquirit la Paeria són en una finca del polígon industrial Activa Park, al costat de l'N-240, des de fa diverses setmanes esperant que arribin els seus carregadors elèctrics i es serigrafiïnn amb els logos d’Autobusos de Lleida. El responsable de l’empresa concessionària, Carles Soldevila, va assenyalar que són allà “perquè a les nostres cotxeres no caben i no hi ha prou carregadors”. Va dir que aquesta finca és on en principi preveuen fer les noves cotxeres.