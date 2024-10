Ferits en accidents i atropellaments a Ponent

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Diverses persones van resultar ferides ahir en accidents i atropellament a les comarques de Lleida. El primer sinistre es va produir a les 8.59 hores a la C-14 a Vilanova de l’Aguda quan un cotxe va sortir de la via. Els Bombers van haver de rescatar el conductor, que va resultar ferit de diversa consideració i va ser evacuat a l’Arnau de Vilanova. A Alcarràs, van atendre una persona en un sinistre a l’avinguda Catalunya (15.26 hores). D’altra banda, a Tarroja de Segarra, a l’L-311, hi va haver una sortida de via sense ferits a les 16.32 hores. També hi va haver sengles atropellaments al carrer Llibertat de Linyola (13.56 hores), amb un camió implicat, i la plaça de l’Amistat a Lleida (17.48 hores). Finalment, a última hora de la tarda d’ahir, un ciclista va resultar ferit en una caiguda en un camí d’Alpicat.