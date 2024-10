Les bressol privades tenen buides de mitjana gairebé la meitat de les places

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Les escoles bressol privades alerten que, de mitjana, el 44% de les seues places han quedat vacants aquest curs. Així ho reflecteix l’última enquesta de l’Associació Catalana de Llars d’Infants, que indica que n’han quedat buides una de cada tres d’I2, una de cada quatre d’I1 i més de la meitat d’I0. Els centres privats ho atribueixen principalment a la gratuïtat d’I2 als centres públics, que la Generalitat ofereix des del 2022. Mentrestant, les privades reben una subvenció de 800 euros anuals per nen, uns 80 al mes, que les escoles transfereixen a les famílies. Les llars d’infants privades rebutgen el que consideren un “greuge comparatiu per a les famílies” i reclamen la gratuïtat universal, sense “discriminació”.

Una de les bressol de la ciutat, La Pupusa, té ocupades deu de les seues quinze places. La seua cofundadora, Raquel Santacana, assegura que “no ens podem queixar” en comparació amb la majoria de la capital. “Hem notat moltíssim la gratuïtat d’I2, abans de la pandèmia omplíem les places tots els anys, però ara gairebé totes les escoles estem tenint dificultats”, explica.Mentrestant, a El Triangle de Tàrrega aquest curs només han pogut matricular 24 nens, la meitat de les 48 places que tenen autoritzades. “Van venint famílies durant tot el curs que necessiten plaça, però aquest degoteig no és el millor escenari per organitzar les ràtios del professorat”, valora una portaveu del centre. “L’etapa dels 0 a 3 anys és la gran oblidada, se li hauria de donar molta més importància”, considera la portaveu, que valora que les subvencions de 800 euros “no ajuden gaire” perquè no es poden comparar amb la gratuïtat. “Tenim espais molt ben preparats i més que suficients, no és necessari obrir cap bressol municipal més”, afegeix.

“Abans de la pandèmia omplíem les places tots els anys, ara gairebé totes tenim dificultats”

“Les bressol privades existents, que són el 40% de les de tot Catalunya, ja disposen dels equipaments i professionals necessaris per oferir aquest servei essencial”, valora la presidenta de l’Associació, Conxita Pericó, que defensa la fórmula de “fomentar la col·laboració publicoprivada en una xarxa educativa formada per entitats diverses i plurals”.