La Urbana sanciona cada dia més de vuit conductors de patinet en Lleida

Més de vuit sancions al dia. És el balanç de l’última campanya intensiva de vigilància i control a conductors de vehicles de mobilitat personal (VMP), la majoria patinets, que la Guàrdia Urbana va dur a terme entre el 16 i el 29 de setembre amb un total de 300 controls a la via pública. En total, es van imposar 122 denúncies, de les quals prop de la meitat van ser per circular per voreres i altres zones per a vianants o per vies i zones no autoritzades. Així mateix, el 38,5% dels sancionats no portaven el casc o l’utilitzaven de forma incorrecta.

La Policia Local ha intensificat aquest tipus de control amb l’objectiu de conscienciar els usuaris sobre la necessitat de complir la normativa vigent i, si és necessari, denunciar les infraccions, especialment la circulació per voreres i altres llocs no autoritzats. En aquest sentit, els agents, amb dotacions de paisà i uniformades, van portar a terme vigilàncies específiques en diferents zones de la capital del Segrià per on circula aquesta tipologia de vehicles, la immensa majoria patinets elèctrics, per detectar possibles incompliments de la normativa i infraccions de trànsit i conductes incíviques que provoquen molèsties a la resta d’usuaris de la via, en especial als vianants, i que poden provocar accidents.La voluntat és donar continuïtat a aquests controls en altres zones de la ciutat on es detecti un nombre d’infraccions més elevat. En aquest cas, la campanya dona resposta a una petició que va fer la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL) en l’última comissió informativa de seguretat.

Aquesta mateixa setmana el Servei Català de Trànsit va posar en marxa el projecte Una volta al patinet per fomentar la seguretat dels conductors i conductores de patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal. L’objectiu és difondre la normativa i que els usuaris segueixin les indicacions bàsiques de seguretat. D’aquesta forma, s’ha activat una pàgina web interactiva en la qual l’usuari posarà a prova els seus coneixements dels senyals i normes de circulació així com dels principals elements del vehicle i l’equipament aconsellable.