Alta afluència en el primer dia de vacunació contra la grip i la covid

Més de cent veïns de Lleida van acudir ahir al matí al CAP Primer de Maig per vacunar-se contra la grip i/o la covid en la primera jornada d’una nova campanya amb què Salut espera aconseguir una cobertura del 75% per a les persones a partir dels 60 anys, les que tenen condicions de risc i el personal sanitari. També espera assolir una cobertura del 60% en les dones embarassades i augmentar la cobertura en els nens d’entre sis mesos i cinc anys, als quals únicament s’immunitza contra la grip.

Com cada any, les vacunes s’administren principalment als CAP, sempre amb cita prèvia. A més, a Lleida ciutat s’ha habilitat un punt de vacunació sense cita en el número 21 de l’avinguda Garrigues (Centre de Vacunació Internacional) per facilitar encara més l’accessibilitat a la vacunació dels ciutadans. L’horari del punt serà de dilluns a divendres, de 9 a 10 hores, i els dijous també de 15 a 16 hores.La cobertura de la grip en les persones majors de 60 anys l’any passat va ser del 52% a Lleida i del 49% a l’Alt Pirineu i Aran. Per a aquesta campanya, el departament ha previst inicialment 90.000 dosis de les dos vacunes a Lleida i 18.000 a la regió pirinenca, encara que es tracta d’una xifra inicial, perquè l’objectiu és augmentar les cobertures anteriors. Pràcticament tots els residents de geriàtrics ja han rebut la immunització, per la qual cosa ja s’ha vacunat de la grip un 6% de població lleidatana de més de 60 anys, i un 5% de la covid.

“Intentem transmetre als pacients que els seus professionals no només els assisteixen, sinó que també es preocupen per investigar, la qual cosa ha d’acabar millorant la seua assistència”, va explicar el doctor Albert Lecube, director territorial d’Innovació, Investigació i Docència.

“Evitem ingressos i complicacions”

“Hem vacunat més de 100 persones aquest matí, i a la tarda n’esperem 100 més”, va explicar ahir l’adjunta a la direcció del CAP Primer de Maig, Laia Ribelles. Va celebrar que la majoria de persones opten per posar-se les dos vacunes (grip i covid), la qual cosa va valorar com a “molt important per evitar complicacions i ingressos hospitalaris”, especialment per a aquella població que té més risc de patir-les o de transmetre les malalties a altres persones vulnerables.

L’Arnau visibilitza i incentiva la investigació

L’hospital Arnau de Vilanova va inaugurar ahir una exposició permanent al passadís principal de la planta baixa, on 37 plafons mostren les diferents línies d’investigació liderades per professionals del centre, de l’hospital Santa Maria i de l’Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida. Paral·lelament, la direcció territorial que lidera Lecube i l’IRBLleida van presentar ahir el primer mapa d’investigació clínica de Lleida, una anàlisi del 2018 al 2023 en la qual s’identifiquen serveis amb una activitat d’investigació molt destacada i d’altres on és incipient, als quals es proposarà fomentar un canvi amb formació i informació per impulsar la integració d’aquests professionals en la investigació clínica. L’objectiu és “saber com adaptar millor el suport que podem donar a cada servei i crear una cultura de la investigació per curar millor els pacients del demà”, va explicar el doctor Diego Arango, director de l’IRBLleida. Va detallar que el 32,9% dels 398 facultatius especialistes de l’Arnau i el 9% dels 186 metges residents estan adscrits a l’institut.