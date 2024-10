Passejos 'verds' sobre les vies a Lleida i 115.000 m2 de pisos, comerços i oficines

El govern del PSC a la Paeria de Lleida i el grup de Junts van presentar ahir una nova proposta per al pla de l'estació, que consensuarà amb Adif, i preveu una gran zona verda de 18.000 m² amb diversos passos sobre les vies per connectar el centre amb Pardinyes i 115.000 m² a l'entorn per a 400 pisos i edificis per a comerç, oficines i lleure.

El nou pla de l’estació de la ciutat de Lleida preveu cobrir parcialment les vies amb una zona verda de 18.000 metres quadrats en total per connectar el centre i Pardinyes, amb quatre passos i una coberta també transitable sobre la nova estació d’autobusos. També contempla 115.270,08 m² edificables a l’entorn de l’estació (als dos costats, des de Prat de la Riba a avinguda del Segre) destinats a la construcció de fins a 449 habitatges (el 40% de protecció oficial) i edificis d’ús comercial, d’oficines, de lleure i hotelers. Així ho va indicar ahir l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, després de presentar aquesta proposta a la Paeria al director general de Negoci i Operacions Comercials d’Adif, Jesús Campo. Aquest nou plantejament compta amb el suport del grup municipal de Junts i la seua portaveu, Violant Cervera, va participar en la presentació. Va recordar que desbloquejar el pla de l’estació estava inclòs en el pacte que va firmar amb el PSC per aprovar el pressupost de l’ajuntament. A més, Larrosa va apuntar que ha ofert a la Generalitat 22.000 m² en aquest sector perquè hi ubiqui la seua futura seu única, en lloc del solar de Magisteri, “i ha dit que ho estudiarà”.

Aquest nou disseny suposa un gran canvi respecte al pla inicial aprovat en l’anterior mandat i impulsat pel llavors líder de Junts, Toni Postius, que contemplava un centre comercial sobre les vies. Larrosa va reiterar que Adif va concloure que aquesta opció era “econòmicament inviable”, ja que la llosa necessària per suportar l’edifici hauria tingut un cost de 221 milions d’euros. Larrosa va indicar que “anem de la mà i volem avançar de forma conjunta amb Adif, que és el propietari majoritari del sector i el gestor de la infraestructura ferroviària”. “Això ens permetrà treballar amb garanties sobre la viabilitat i la seguretat jurídica del projecte i evitar que fem passos enrere”, va subratllar.Ahir es va constituir una comissió mixta de seguiment per avançar en una proposta consensuada per a aquest espai i l’alcalde va remarcar que “aquesta operació urbanística permetrà transformar aquest espai d’11,5 hectàrees en un nou districte ple d’oportunitats, una nova centralitat urbana, un espai amb activitat econòmica i d’atracció comercial i de lleure”, així com posar fi a la separació entre el centre i el barri de Pardinyes. Larrosa va assegurar que una vegada Adif doni el seu vistiplau al nou pla i aquest sigui aprovat pel ple municipal, en un any estarà a punt la tramitació i es podria iniciar la licitació, de manera que podrien començar obres el 2026. Va assegurar també que preveuen un sistema de gestió urbanística d’aquest sector que permeti agilitzar-ne el desenvolupament sense necessitat d’anar aprovant plans de millora. Així mateix, va considerar que aquest projecte és totalment compatible amb el pla comercial de Torre Salses, també en tramitació, i amb l’ús provisional de l’antic hotel d’Adif com a allotjament de persones que venen a la ciutat a l’estiu per buscar feina en el sector de la fruita.

ERC veu una “burla” no haver estat informats

El grup municipal d’ERC veu una “burla estratosfèrica” i un “engany inacceptable” que l’edil Begoña Iglesias no expliqués a la comissió la nova proposta del pla de l’estació, quan la Paeria ja l’havia presentat a la premsa. També considera “insòlit” que una regidora de l’oposició formi part de la comissió mixta i creu que el nou pla és l’estocada al centre comercial previst a l’estació per donar via lliure al de Torre Salses.