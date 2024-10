Tan sols tres de les 477 denúncies per maltractament van ser de familiars

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Només tres de les 477 denúncies per violència masclista registrades el segon trimestre de l’any als tribunals lleidatans van ser presentades per familiars de les víctimes. Una xifra ínfima que, tanmateix, augmenta respecte al mateix període de l’any passat, quan només n’hi va haver una. Segons les dades de l’Observatori de Violència Domèstica i de Gènere del CGPJ, la immensa majoria de les denúncies les interposen les mateixes víctimes, amb 403 entre els mesos d’abril i juny, mentre que en 33 més hi va haver intervenció per part dels cossos policials. En una altra dotzena de casos, es va rebre l’informe de lesions directament al jutjat i en 22 denúncies, hi va haver la intervenció d’un tercer o de serveis d’assistència.

Amb tot, les denúncies per violència masclista van registrar un descens del 6,3% a les comarques lleidatanes respecte al segon trimestre de l’any 2023. També de nombre de dones víctimes, al passar de 509 l’any passat a 449 entre l’abril i el juny d’aquest exercici. Així mateix, una trentena de víctimes es van acollir a la dispensa de no declarar contra el seu maltractador (8 menys) i els jutjats van aprovar el 56,6% de les ordres de protecció sol·licitades. Mentrestant, 86 lleidatans van ser condemnats per maltractament davant dels 118 del segon trimestre de l’any passat.D’altra banda, el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, va saludar ahir els participants en la segona de les dos jornades formatives organitzades per la Unitat de Violència contra la Dona de la Subdelegació. Van dirigides a cossos policials, entitats i col·lectius d’atenció a les víctimes i estan finançades pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.