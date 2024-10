Pisos municipals de Lleida amb goteres

Cada vegada que plou, diversos veïns del carrer Cavallers 14-20 pateixen filtracions d’aigua a les cases per unes goteres que asseguren que arriben des de la quarta planta –l’última– fins a la segona. Els pisos són propietat de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), a la qual s’han dirigit en múltiples ocasions per denunciar la situació. “Avui han vingut a casa meua, han fet reparacions al sostre i m’han dit que la gotera ja està tapada”, va explicar ahir un veí de la tercera planta que ha hagut de cobrir el parquet del seu passadís amb una altra tarima davant del “lamentable estat” per les “contínues filtracions”. L’altra estança més afectada del seu pis és el bany, on té humitats al sostre.

La Paeria va afirmar que no té constància de cap queixa d’ahir respecte a les goteres i humitats dels habitatges. “Si hi ha qualsevol qüestió, els inquilins saben que poden dirigir-se a l’EMAU a exposar-la perquè pugui ser analitzada i reparar qualsevol incidència si n’hi ha”, va afirmar un portaveu municipal. “Cal tenir en compte que es tracta d’un edifici singular i que els patis interiors són, en part, descoberts”, va afegir.“Fa uns quinze anys que visc en aquest edifici i hem tingut goteres sempre”, va lamentar el Gabriel, un veí del quart. Va denunciar que l’aigua que sempre s’acumula al seu replà ha anat danyant la part baixa de la porta d’entrada al seu pis, sobretot les cantonades.

Danys a la porta del pis del Gabriel per les humitats. - MAGDALENA ALTISENT

En efecte, que els replans donin a l’exterior causa que tots els passadissos i zones comunes quedin molls. La majoria estan construïts amb llistons de fusta lleugerament separats. “Sembla que visquem al carrer”, va denunciar el Gabriel, que va alertar del “perill d’utilitzar l’ascensor amb tot el terra moll”. També va assegurar que hi ha més veïns de la segona planta que tenen humitats als pisos i que algun ha relliscat en un pendent que hi ha a la planta baixa.

D’altra banda, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va presentar ahir al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya la proposta del govern municipal per impulsar el nou pla de transformació del Centre Històric.